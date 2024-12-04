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▲台中市議員謝志忠怒問，整個事件從校方到警方，為什麼全都沒有法律概念？（圖／記者顏幸如攝，2024.12.04）

台中市發生警察進校園將小六生帶到派出所做筆錄的爭議，事後警方和校方版本不同，校方指是警員堅持要去派出所做筆錄、警方表示當場有人說「這樣不好看」，因此接受建議儘快將人帶走。民進黨台中市議員謝志忠批評，此事居然發生在警察和老師兩大專業人員身上，喚起許多中年以上民眾對白色恐怖的恐懼，難道台中也戒嚴了？台中市小學師生衝突，隔天警方進人校園，在家長來不及到場下，就將老師和學生直接帶到派出所做筆錄的荒唐事件。律師呂秋遠批評，本案不是現行犯，就算要約談也只能發通知書，請家長帶孩子到警察局，而非直接從學校帶走，即便家長同意也一樣，直言「為何警方會穿著制服直接把孩子帶走？」。台中市議員謝志忠、王立任今（4）日質詢時，針對「是誰要從學校將孩子抓到派出所」一事，要求市府相關主管說明。謝志忠表示，校方昨天發出公開聲明，指警方到校時老師已經表示不提告，但警方堅持既已報案，就該到派出所做筆錄。謝志忠強調，民主時代人人各有權利與責任，當事老師行使權利應該獲得尊重，但學校主管和警察都是受過專業訓練的公務員，從頭到尾錯得離譜、難以置信！一是前一天發生衝突，在孩子非現行犯前提下，老師打電話報案，警察還真的來了！二是警察來了之後，得知是前天發生衝突，明明可以告知雙方，事後到派出所做筆錄即可，進入校園短短10幾分鐘，居然就把孩子載上警車！此事喚起許多人對戒嚴時期軍警長驅直入校園的恐怖記憶，他問「大家熱烈討論韓國戒嚴的同時，難道台中也戒嚴了？」警察局長李文章答詢時表示，3月27日上午當事老師打110報案，指有人在學校拿球棒打人，兩名巡邏中的員警馬上趕到，並取得學務主任同意、開巡邏車進入校園。處理報案事件時，學務主任雖依法全程陪同，但當時正在上體育課，有很多孩子圍觀，學校有人建議「不要在現場處理，是不是請警察去派出所處理？」李文章強調，孩子不是強行被帶走的，謝志忠生氣反問：「難道小朋友是自己自願去的嗎？」李文章接著說，「剛剛議員有問為什麼校長和其他的師長，本來就要跳出來制止嘛！」他再次強調警方從未強勢帶走小孩，是大家現場討論的共識，「但教育局調查的結果，我們都尊重」。謝志忠有感而發的說，依警察局、教育局的專業訓練，「要讓這件事情發生還真的不容易耶！大家都毫無法律概念耶！警方執勤可以這樣嗎？」李文章回應，孩子根本不是現行犯卻被帶走，兩名員警已經接受申誡處分，警方並進行內部檢討。