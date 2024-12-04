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▲洪小鈴曬出與張天霖甜蜜合照。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

46歲女星洪小鈴和《我的秘密花園》男星張天霖登記結婚了！她今（4）日在IG曬出超音波照，開心寫下，「三人成行必有我師，謝謝妳來當我們的導師。」兩人在17年前就是螢幕情侶，緋聞傳多年，如今不只是結婚，還宣布懷孕喜訊，讓圈內好友紛紛留言恭喜。洪小鈴經紀人也回應《NOWnews今日新聞》記者，洪小鈴懷的是女寶寶，至於幾個月就暫時不公開，只是想分享喜訊給大家。洪小鈴去年六月出席BL劇《某某》開鏡記者會，大方認愛17年前的螢幕CP張天霖，2人從舊友升格戀人，洪小鈴透露觀察期已經半年以上，因為周遭朋友都結婚了，被問到自己會不會有閃婚念頭？洪小鈴語帶保留：「再看看。」洪小玲之前曾表示，和張天霖是多年好友，一直都有聯絡，感情才逐漸升溫，並誇獎對方都沒變，以前張天霖就會在片場叫她「小公主」，她則稱呼對方「大毛」，至於結婚打算，洪小鈴當時說還需要時間了解，「不可能認識這個人，對彼此有不錯的感覺，就馬上把全部砸下去。」如今不只步入婚姻，還懷上小寶寶，洪小鈴在IG曝光超音波照，寫下，「三人成行必有我師，謝謝妳來當我們的導師。」