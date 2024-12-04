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Doncic一人罰球數抵全隊！達拉斯獨行俠今（4）日在主場迎戰曼非斯灰熊，進行攸關NBA盃小組賽晉級的賽事，獨行俠在決勝節克服13分落後，靠著主力球星Luka Doncic砍下單場最高的37分，以121：116逆轉灰熊，正式闖入NBA盃8強。比賽開局雙方互有來往，比數接近，獨行俠靠著Luka Doncic次節砍下12分，在半場結束取得60：57的些微領先。不過進入第四節後，灰熊陷入犯規麻煩，讓獨行俠單節領到26次罰球機會，並靠著罰球攻下18分逆轉，最終靠著P.J. Washington及Spencer Dinwiddie的連續2顆三分球，將分差拉開，以121：116逆轉擊敗灰熊，成功挺進NBA盃8強。對於雙方罰球數量相差30顆，灰熊總教練Taylor Jenkins在賽後受訪時，表示：「我知道我們可以表現得更好，