Doncic一人罰球數抵全隊！達拉斯獨行俠今（4）日在主場迎戰曼非斯灰熊，進行攸關NBA盃小組賽晉級的賽事，獨行俠在決勝節克服13分落後，靠著主力球星Luka Doncic砍下單場最高的37分，以121：116逆轉灰熊，正式闖入NBA盃8強。值得一提的是，本場兩隊罰球數相差30次，Luka Doncic一人就獲得16次罰球，勝過灰熊全隊的14次罰球，灰熊總教練賽後也對此發表看法。
罰球數相差巨大 獨行俠末節罰進18分
比賽開局雙方互有來往，比數接近，獨行俠靠著Luka Doncic次節砍下12分，在半場結束取得60：57的些微領先。不過兩隊易籃後，灰熊後場雙星Ja Morant、Desomnd Bane跳出聯手砍分，在第三節中段打出一波10：2的攻勢，在決勝節開打前，搶下95：82的雙位數領先。
不過進入第四節後，灰熊陷入犯規麻煩，讓獨行俠單節領到26次罰球機會，並靠著罰球攻下18分逆轉，最終靠著P.J. Washington及Spencer Dinwiddie的連續2顆三分球，將分差拉開，以121：116逆轉擊敗灰熊，成功挺進NBA盃8強。
獨行俠球星Luka Doncic，砍下全場最高的37分、12籃板、4助攻以及4抄截，不過其中有10分是靠罰球拿下，且總共罰球16次，比灰熊全隊獲得的罰球次數還多2次。
對於雙方罰球數量相差30顆，灰熊總教練Taylor Jenkins在賽後受訪時，表示：「我知道我們可以表現得更好，只是我不知道為什麼在NBA盃的比賽裡，怎麼會有一隊比另一隊多了 30 次的罰球機會。我也不明白，為什麼有球隊可以在第四節拿到26次罰球機會，而我們是一支擅長切入的球隊，我就說到這了。」
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比賽開局雙方互有來往，比數接近，獨行俠靠著Luka Doncic次節砍下12分，在半場結束取得60：57的些微領先。不過兩隊易籃後，灰熊後場雙星Ja Morant、Desomnd Bane跳出聯手砍分，在第三節中段打出一波10：2的攻勢，在決勝節開打前，搶下95：82的雙位數領先。
不過進入第四節後，灰熊陷入犯規麻煩，讓獨行俠單節領到26次罰球機會，並靠著罰球攻下18分逆轉，最終靠著P.J. Washington及Spencer Dinwiddie的連續2顆三分球，將分差拉開，以121：116逆轉擊敗灰熊，成功挺進NBA盃8強。
獨行俠球星Luka Doncic，砍下全場最高的37分、12籃板、4助攻以及4抄截，不過其中有10分是靠罰球拿下，且總共罰球16次，比灰熊全隊獲得的罰球次數還多2次。
對於雙方罰球數量相差30顆，灰熊總教練Taylor Jenkins在賽後受訪時，表示：「我知道我們可以表現得更好，只是我不知道為什麼在NBA盃的比賽裡，怎麼會有一隊比另一隊多了 30 次的罰球機會。我也不明白，為什麼有球隊可以在第四節拿到26次罰球機會，而我們是一支擅長切入的球隊，我就說到這了。」