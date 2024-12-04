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勞動部長洪申翰今（4）日赴立院備詢，國民黨立委徐巧芯指出，勞動部上週，也就是洪申翰上任後，發問卷給所有同仁調查是否有加班情況，造成人心惶惶，懷疑勞動部是二度霸凌。洪申翰回覆，雖然認為發問卷沒有到霸凌，但也承認調查方法有問題，會重新檢討。勞動部勞發署北分署上月爆出霸凌案及同仁輕生事件，洪申翰11月25日臨危受命接任勞動部長，今日到立院初登板接受質詢。徐巧芯指出，勞動部勞發署在洪申翰上任後，對所有分署同仁進行實名問卷調查，內容是調查員工加班、打卡狀況。勞動部說明，因為先前有承諾要清查員工加班、打卡狀況，所以有進行相關調查，而在約2000位員工當中，僅有10人回函加班，約0.5%。徐巧芯批評，勞動部這樣的調查不知道造成多少員工的恐慌，許多人填了又刪，又怕寫出去會讓單位主管不滿，最終很多人都交出空白回覆，質疑這根本是二度霸凌。洪申翰坦白表示，他其實不知道勞發署有發問卷調查同仁加班時數，「這件事情沒有報上來」，後來有看到同仁反映相關事情，但也認為這樣的調查方法有問題；但他不認為，進行問卷調查就是霸凌，只能說調查方法不好，必須要再改善。另外，徐巧芯也指出，11月28日人事室有發文給所有同仁，要求早上7時40分才能打卡上班，下班卡不能超過5時20分，超過要提超報告，如此作法沒有法源依據，認為這樣做法跟涉及霸凌的前勞發署北分署長謝宜容一樣。對此，勞動部人事室表示，並沒有掌握到相關訊息，洪申翰也說會再了解，勞動部仍會降低同仁們不必要的加班負擔，可能調查方法有問題，但這樣就說是謝宜容，「這是不等價的事情」。然而，徐巧芯進一步要求洪申翰，針對過去離開北分署的長官也要調查，稱這些人是「謝宜容們」的霸凌集團，點名主任秘書施淑惠、桃竹苗就業服務副分署長游勝璋、監察院人權委員會教育交流組長邱月雲，勞發署外勞管理組專委胡欣野等進一步調查。對此，洪申翰強調，會進一步調查，但是他也強烈表達，不應該要在調查結果出爐前就先把這些人標籤化，更不應該要把這些細節做過討論，等到一切調查結果出爐後再對外說明。徐巧芯也回嗆，她就是因為不信任任何勞動部長，認為會吃案，才要把這些人的名稱、職位及所作所為公布，稱如果到時調查並未有霸凌情況，那就由勞動部對外發新聞稿、大聲疾呼也好。