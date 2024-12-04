我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，但在國會表決反對後，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，驚動各界的短命戒嚴引發韓國朝野、民眾不滿，韓國6個在野政黨，已於今日當地時間下午2時40分向國會正式提交「尹錫悅總統彈劾訴追案」，預計明日進行報告，6至7日之間進行表決。根據《韓聯社》報導，共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、基本所得黨、新改革黨以及社會民主黨已正式提交「尹錫悅總統彈劾訴追案」，6個反對黨的191名議員全部參加了彈劾動議。據韓國《國會法》，在發起彈劾案以後，國會本會議必須在24小時至72小時以內進行議決。若彈劾案成立，這將是繼朴槿惠2016年遭國會彈劾後，時隔8年韓國再有總統遭彈劾下台。最大在野黨共同民主黨黨首李在明更表示，在尹錫悅實施緊急戒嚴失敗後，有可能蓄意刺激北韓挑起武裝衝突，稱這是目前存在著最大的風險。