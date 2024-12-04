我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，但此次戒嚴令連執政黨國民力量與多名政府部會首長都無人知情，經短短6小時就解嚴，社會充斥不滿情緒，在野黨更譴責尹錫悅是「內亂領袖」預告彈劾，而不少韓國憲法專家也普遍認為，尹錫悅「短命戒嚴」存有違憲、濫權之嫌，確實足以構成遭到彈劾的理由。尹錫悅在當地時間週二晚間10時25分宣布緊急戒嚴，並於今凌晨4時27分宣布解除戒嚴。根據《韓聯社》報導，韓國《憲法》規定，只有發生戰爭、動亂以及與此相當的國家緊急事態，並有必要投入軍力維護社會秩序時，才可實施「緊急戒嚴」，但報導直指「尹錫悅宣佈戒嚴的行為不符合這些條件」。在野黨痛批，戒嚴令暴露出尹錫悅失去正常認知能力，證明他連「1分鐘都無法履行總統職責」，無法相信韓國在2024年，還會出現戒嚴軍衝進國會、阻擋議員進入、破壞國家憲法，直斥尹錫悅是「內亂領袖」，幾小時就讓韓國的民主、經濟典範名譽一落千丈，尹錫悅必須立刻下台，人民與國家的生存才有活路。《韓聯社》也訪問了三名法律方面的學者專家，高麗大學法學院教授張永洙對此就表示，緊急戒嚴應在國家即將進入緊急狀況時實施，例如北韓嚴重挑釁等，但在無類似情況下發布戒嚴令，可視為濫權。慶星大學法律系教授孫烔燮認為，尹錫悅以國會未通過預算案、監察院院長與檢察官遭提起彈劾為由宣布實施緊急戒嚴，此舉是破壞憲法秩序的行為，可成為遭彈劾的理由。曾任憲法法院憲法研究官的律師盧熙范指出，尹錫悅實施戒嚴違反憲法第77條和戒嚴法；尹錫悅以打破政局為由實施戒嚴，逾越憲法所賦予的權限行使國家權力，是嚴重的違憲違法行為，同樣認為這足以構成彈劾理由。