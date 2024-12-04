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韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警宣布戒嚴，隨後因國會通過決議案，時隔6小時在宣布解嚴。尹錫悅的「短命戒嚴」不僅震驚全球，更將他與反對黨、媒體及國內保守黨派的衝突推上新高峰，並使他的政治前途蒙上陰影，成為壓垮政治生涯的最後一根稻草。根據路透社報導，尹錫悅於2022年在韓國史上最為激烈的總統選舉中險勝，藉助著對經濟政策、醜聞和性別議題的不滿，改變了亞洲第四大經濟體的政治版圖。尹錫悅是個政治素人，在擔任總統前，他任職檢察總長。他在上任後，獲得西方領導人的青睞，與美日團結對抗中國和俄羅斯。然而，儘管尹錫悅在外交政策上強調共同的民主價值觀，在國內卻招致治理風格專橫的批評，人民早已擔憂他可能採取嚴厲打壓手段。韓國正試圖在美國總統當選人川普於1月20日就職之前穩固自身的地位。川普曾與韓國前總統文在寅在貿易和駐韓美軍費用問題上意見分歧。首爾韓國外國語大學教授里奇（Mason Richey）表示，「對於一位如此注重韓國國際形象的總統來說，這讓韓國顯得非常不穩定，這將對金融和貨幣市場以及韓國的國際外交地位產生負面影響。」一名要求匿名的西方外交官表示，尹錫悅宣布戒嚴令，將使韓國參與多邊外交對話的情況變得更加複雜。美國智庫斯廷森中心（Stimson Center）研究員湯恩（Jenny Town）指出，此舉看起來「既絕望又危險」，可能預示著尹錫悅總統任期的終結。湯恩直言，「他已經不受歡迎了，但這可能是推動彈劾進程的最後一根稻草。」尹錫悅近期最新民調支持度已下探至17%。在尹錫悅宣布戒嚴之後，許多韓國民眾聚集在國會外頭進行抗議。其中一名48歲抗議者李大衛（David Rhee）表示，他曾是執政黨國民力量黨的支持者，但仍來到國會外頭抗議，因為尹錫悅的行為「令人難以理解」。他更直言，「（反對者都是）共產勢力？這是尹錫悅的說法，不是事實。」