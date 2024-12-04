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▲吳春城進一步質疑說，賴清德總統日前表示「中華民國論述要持續下去」，外界各自解讀，不知道其真實含意。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立委吳春城4日在質詢故宮博物院院長蕭宗煌時表示，民進黨一再鼓吹、灌輸「反中」思想，哪天如果仿效南韓突然宣佈戒嚴，收藏龐大數量中華文化瑰寶的故宮恐怕會被扣上「為中宣傳」的大帽子，成為第一個遭殃的目標，如今故宮正在籌劃一系列的百年院慶活動，他要祝福「故宮百年、一路好走」。吳春城質詢時表示，當2000年民進黨取得執政時，他曾著述「文化保台論」，強調應該「以文化戰略保護台灣」，故宮是華夏文化的燈塔，是中華文化最具有向心力的地方，眾多來台陸客參訪故宮之後，都覺得很感動，因為在文化大革命的時候，難以計數的中華文物都被毀壞。但歷史證明，「政治蠢人多、造成世上苦人多」諷刺的是，如今變成我們要否定這些中華文化，歷代領導人都想砸毀前朝文化，我們現在竟然也想做種事，他想詢問蕭宗煌院長，面對當前的政治氛圍，是否會感到矛盾？蕭宗煌答覆說，並沒有要搗毀中華文物這件事，他站在歷史文物管理者的立場，沒有感到任何矛盾之處，也不會將博物館當成意識形態的工具。吳春城進一步質疑說，賴清德總統日前表示「中華民國論述要持續下去」，外界各自解讀，不知道其真實含意，賴總統似乎要接受中華民國、化解矛盾，卻沒有實際去做，但至少有了一個方向，那故宮是否要在這樣的方向下調整定位？蕭宗煌回答說，沒有調整定位的問題，「故宮一直都是故宮」。吳春城再質疑說，故宮一直存在「南北院矛盾」的問題，鬧到現在，是「南院統戰了北院，還是北院統戰了南院？」蕭宗煌連忙回答說「沒有誰統戰誰，就是一體、兩個院區」，吳春城乾脆主動幫忙緩頰表示，情況很混亂，但這不是蕭院長的責任，因為在「去中化」的政治氛圍下，故宮確實很難為，甚至連對自身的一些文字介紹都得小心翼翼。吳春城也不禁以重大時事議題譏諷說，馬龍陸生團來台訪問，就被說成是在搞統戰，台灣一堆人「玻璃心碎成一片」，那故宮有沒有這種疑慮？尤其南韓昨晚突然宣布戒嚴，說是要清除北韓勢力，哪天民進黨政府如果以「親中賣台」為由，要消滅為中國宣傳的目標，第一個遭殃的恐怕就是故宮，故宮明年將迎向百年路程碑，他要祝福「故宮百年、一路好走」。