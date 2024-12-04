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▲許效舜（左起）、吳姍儒、浩子、王彩樺、黃豪平、製作人黃淑宜出席記者會。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk 秀台語》開播第二季。（圖／公視台語台提供）

「流行音樂教父」劉家昌昨（3）日驚傳癌逝噩耗，享壽81歲，家屬也發聲明證實死訊。許效舜今（4）日出席《Talk Talk 秀台語》第二季慶功記者會，回憶起最後一次見到「師公」劉家昌是疫情剛結束時，當時對方的情況看起來還不錯，也分享他在2個月前的某天晚上，突然很想聽劉家昌的歌曲，忍不住感嘆：「冥冥之中有感覺。」許效舜透露，他在一、兩年前曾在高鐵上碰過劉家昌，當時對方獨自一人要到台中辦事，劉家昌也跟他透露，台中有人會接他，許效舜回憶，劉家昌看起來狀況很好，但脖子上有出現紅癬，他還提醒對方要多抹一點藥，沒想到這竟然成為他們相見的最後一面，昨天得知劉家昌離世，也是助理傳訊息通知，他第一時間就馬上和鄭進一說，「一哥說大家都要健康地活著。」許效舜分享神奇體驗，「兩個月前有一天晚上一直聽他的歌，岳母還說怎麼那麼懷舊，冥冥之中都有感覺。」他大讚劉家昌非常有才華，隨手拿一張餐巾紙就能創作，10幾分鐘內就能創作出一首歌曲，他憶起當年，忍不住感嘆，「人生很難得，小時候聽他們那個時代的歌，對我們來講他是神一般的存在，在門下當他的後生晚輩很不可思議。」許效舜1994年拍攝劉家昌導演的作品《梅珍》，和女主角金素梅在荒郊野外的草地裡有一場床戲，劉家昌沒有要拍到人，只要許效舜的屁股畫面，許效舜崩潰直呼：「硬要我脫！金素梅躺在那笑。」早期沒什麼防護措施，他只能自己把報紙黏在私密處，多少擋一下，還被劉家昌嘲笑：「連屁股都是方的！」立刻被拱現場脫褲子，讓他好無奈。