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▲韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴又解嚴，嚴重影響娛樂圈運作，令許多粉絲怨聲載道。（圖／美聯社／達志影像）

▲演員金秀賢（右）、徐玄振（左）原定今（4）日公開行程臨時告知取消。（圖／翻攝自cider.saida IG、金秀賢IG）

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間在全國電視演說中宣布緊急戒嚴令，消息震驚各界，立刻掀起國內議會發起抗議，怎料情勢急轉直下，不超過6小時再度宣布解嚴，成為史上最短「戒嚴時期」，引發國際熱烈討論。相關議題持續延燒，不免俗地影響到南韓娛樂圈運作，包括藝人金秀賢、徐玄振等7位韓星行程受到影響，再加上恰逢年末典禮盛多，其中「3家電視台」活動最新動向也曝光！根據韓媒《OSEN》報導，演員金秀賢、「STAYC」成員「蒔恩」及團體「宇宙少女」成員「夏天」，原定安排今（4）日出席首爾聖水洞的聖誕特別快閃活動，品牌方雖一度考慮如期舉行，不過礙於現實考量最終仍決定取消；還有鄭恩彩、南潤壽與金宰永等演員也預計在上午出席知名品牌活動，同樣受「戒嚴」事件影響臨時喊卡；為新戲《一箱情緣》宣傳的演員徐玄振，也在Netflix方面被臨時告知取消採訪活動，另擇期公告。顯見戒嚴風波帶給娛樂圈不小影響，令各界關心的還有年末舉行各大演技、綜藝與歌謠大賞，三大家電視台紛紛接獲「是否會停辦？」的提問，據最新消息指出，好在緊急戒嚴令最終解除，目前一切都恢復原狀，「正在上軌道中」，其中一家「KBS」也正式對外公告：「既定行程沒有變動。」讓大批粉絲及觀眾鬆了一大口氣。事實上，這起「戒嚴」又「解嚴」的要聞不僅引發國際關注，更是引爆南韓國內批評聲浪，甚至在國會現場及周遭傳出不少肢體衝突，知名韓主持人許志雄即不忍發文：「我現在真的再也無法忍受了。」資深演員金基天也上傳了一張尹錫悅總統宣佈戒嚴令的照片，「這將被記錄在歷史中，不要助紂為虐（부역）。」不悅及無奈情緒溢於言表。