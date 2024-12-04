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韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，但在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴並撤回軍隊，結束這場6小時鬧劇。對此，國民黨主席朱立倫表示，昨晚經過驚心動魄的夜晚，美國也正式表達，希望各國政府遵行各國投票結果，韓國決定撤銷戒嚴令，也是國會投票結果，「希望未來民主國家也要遵守國會投票結果」。國民黨下午召開中常會，朱立倫致詞時提到，昨晚大家經過驚心動魄的夜晚，韓國發生緊急戒嚴事情，不是韓國舉國，是全球震驚，大家最驚訝在21世紀的今天，不是因為戰爭，或是任何外在攻擊，而是因為政治上國會有爭議，韓國總統決定緊急戒嚴，採軍事管制方式，進行相關動作，讓全球震驚，韓國國會以最快速時間全票通過反對戒嚴，全球國際社會，美國也好，都強力關切，希望南韓恢復民主政治，遵循國會決定，6小時後落幕，撤銷戒嚴令。朱立倫認為，民主政治是21世紀最重要基石，中華民國是台灣最重要基石，這些都依民主政治依法律來進行，相關的政府，及朝野運作不應該用違反民主、上世紀的軍事管制進行，國民黨堅定站在民主自由這方立場，遺憾民主進步黨，附和韓國戒嚴令，還類比台灣國會，難不成民進黨想發動戒嚴嗎？民進黨認為這是對的嗎？再怎麼樣的退步，也不要退步到想要走戒嚴的這條路，怎麼鴨霸也不可以挺戒嚴，民進黨居然這樣做，做錯事後還要惡意攻擊在野黨，硬拗到底。朱立倫表示，誠心希望韓國民主，盡快穩定，美國正式表達，希望各國政府遵行各國投票結果，韓國決定撤銷戒嚴令，也是國會投票結果，希望未來民主國家也要遵守國會投票結果。