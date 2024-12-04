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韓國總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，震撼全球，但在國會議員全體否決下， 戒嚴令已3小時就被終止，尹錫悅也不得不出來宣布解嚴。韓國進步派媒體指出，國防部明確提到戒嚴令的幕後主使者是國防部長金龍顯，金龍顯在解出軍隊召集命令後還稱「辛苦了，寡不敵眾」。根據《韓民族日報》報導，尹錫悅解除緊急戒嚴令後，國防部長金龍顯指示國防部相關人士解除召集命令，並稱「辛苦了，寡不敵眾」，報導明確指出，國防部表示，建議尹錫悅實施自1987年民主化以來首次戒嚴的人就是金龍顯，尹錫悅於韓國當地時間3日晚間10時25分發表緊急對國民談話，在沒有預告的情況下宣布的緊急戒嚴，是根據金龍顯的建議進行的。報導引述熟悉軍方內部情況的消息人士表示，凌晨尹錫悅解除戒嚴令後，金龍顯對國防部相關人發出指示，立刻開始解除緊急召集命令。該消息人士指出，金龍顯似乎認為此次緊急戒嚴是軍事作戰，並覺得國防部職員們都與他步調一致。昨晚戒嚴軍打破國會玻璃窗進入國會內部，在國會會議場前，戒嚴軍隊還一度與阻止戒嚴軍進入的市民發生了衝突，《韓民族日報》直指，軍隊的所有行動都是在金龍顯的指示下進行的，所以預計他將難逃責任。尹錫悅的戒嚴令就連自己所屬的國民力量黨黨魁韓東勳也不挺，今日在國會會見記者時表示，尹錫悅應該親自詳細說明這一情況，並立即罷免國防部長官。金龍顯是尹錫悅的高中同學，兩人交情匪淺，今年8月被提名為國防部長，任職前金龍顯還是警護處長，在野黨在他今年8月獲提名時就曾提出「戒嚴陰謀論」，懷疑金龍顯擔任警護處長時與國軍防諜司令官呂寅兄及陸軍特殊部隊司令官、首都防衛司令官等軍官開會進行戒嚴準備，因尹錫悅上任後不斷有傳聞指向他可能實施戒嚴令，且前年也準備修改總統警護法施行令，試圖讓總統警護處的調度人員擴大。