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▲台灣日東電工公司投資44.83億元，高雄新廠動土，經濟部次長何晉滄致詞。（圖／經濟部）

為因應全球市場日益增長的需求，提升產品全球供應能力，進一步鞏固臺灣作為Nitto集團在亞太地區的重要生產基地的地位，台灣日東電工公司投資新臺幣44.83億元，參與高雄前鎮科技產業園區儲運用地老舊廠房更新，於今(4)日舉行動土典禮，規劃興建地下1層、地上5層的廠房、研發及行政大樓（租地面積為1萬214平方公尺），並整合園區內之廠房，以達最佳營運及生產效率。經濟部何晉滄次長表示，台灣日東電工公司自民國58年設立於高雄加工出口區，除提供優質產品及服務予客戶外，也創造許多就業機會，對臺灣經濟貢獻卓著，現在更用具體行動加碼投資，展現對臺灣支持。並指出日東公司除提供全球半導體及汽車產業PVC膠帶，本身也具備強勁的技術研發、專利能量，有助提供臺灣技術升級，日東公司新工廠的投資，體現臺日間在半導體產業聚落的互補和支持。臺灣是日本第四大貿易夥伴，112年雙邊貿易總額為757.69億美元，這樣的經貿成績顯示臺日之間產業互助及發展。臺灣在地緣政治下，在全球半導體產業發展及供應鏈的重組中，具有舉足輕重的地位，我們希望臺商及外商能夠繼續投資臺灣，結合臺灣各個產業優勢，作為拓展海外市場的利基，繼續壯大臺灣。台灣日東電工一直專注於高性能PVC膠帶及電子部品用膠帶的生產。隨著電動汽車和電子產品需求的持續增加，電氣絕緣膠帶的市場需求也穩步上升，該公司致力於不斷提升產品性能，以滿足市場變化並保持全球領先地位。除PVC膠帶外，也積極生產應用於半導體製造的電子部品膠帶。其代表產品之一為熱剝離膠帶(REVALPHA™)，此產品可在常溫下強力黏合，並於加熱後輕鬆剝離，是推動自動化生產與節省人力的理想材料。另一項創新產品為通音膜(TEMISH™)，具有高度透氣性且可有效防止水分及灰塵滲入，廣泛用於電子裝置的保護。園管局表示，台灣日東電工公司的高雄新廠標誌著該公司在技術升級邁入新里程以及對於前鎮科技產業園區的持續深耕。新廠主要從事生產PVC膠帶及電子部品膠帶，將進一步強化臺灣在國際供應鏈中的競爭力，並持續推動區域經濟發展，促進高雄科技產業的成長。