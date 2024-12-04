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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，可卻發聲明稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止，再度引發網友怒火。對此，前立委郭正亮認為，民進黨答非所問的聲明，其實是怕得罪很多激進、強硬的獨派。郭正亮今（4）日在節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨後來的聲明是在答非所問，不回答正題，「這很容易回答，為什麼不敢回答？」郭正亮認為，並非是發文的小編背後靠山有多硬，而是真的有很多激進、強硬的獨派主張要宣布戒嚴，「他怕得罪這些人，我認為這個才是原因。」郭正亮表示，這就好比不能說「台獨做不到」、「不會宣布台獨」，如果這樣講，強硬台獨派就會受不了，「這種人的票民進黨有多少？可能有10%，那你就會被貼標籤，『你看你看，我們真正搞台獨的最後一招，現在宣布不用』。」郭正亮說，國民黨開記者會要總統賴清德道歉，這個Level太低了，「你應該叫賴清德宣布『我永遠不會宣布戒嚴』，這才是他的規格。」郭正亮強調，民進黨不是捍衛民主嗎？那民主紅線要守住，「你不能宣布戒嚴，你可不可以承諾？」郭正亮甚至認為，大法官審查也應拉高規格，應該問「民主國家如果朝野僵局，總統可以宣布戒嚴嗎？」郭正亮說，「每一個大法官都給我回答，我覺得應該拉到這個層次。」