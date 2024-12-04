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民進黨今（4）日召開中常會，會後發言人韓瑩轉述秘書長林右昌將代表黨主席賴清德訪日，時間為本月7日至10日，此行將聚焦政黨外交，與自民黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等主要政黨領導幹部及重要國會議員交流，另將安排於東京、大阪進行兩場僑團演說、座談，向僑界傳達執政理念，交換國政意見。韓瑩轉述說，林右昌將代表主席賴清德訪日，時間為本月7日至10日，此行將聚焦於政黨外交，與自民黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等主要政黨領導幹部及重要國會議員交流，進一步強化政黨關係、台日發展。會中林右昌提到，自己也將代表主席感謝日本信賴之友、台灣僑胞對本黨的支持，將於行程安排東京及大阪兩場僑團演說、座談，向僑界傳達民進黨執政理念，交換國政意見，此行將聚焦於政黨外交，進一步強化雙邊政黨關係、台日發展。為台灣整體外交關係打下更好的基礎。