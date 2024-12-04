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▲《12.12：首爾之春》劇情有呈現綁架「陸軍參謀總長兼戒嚴司令官」的過程。（圖／車庫娛樂）

▲▼《12.12：首爾之春》中，黃晸珉（上圖右）發動叛亂，綁架戒嚴司令官李聖旻（下）。（圖／《12.12：首爾之春》Naver電影劇照）

▲韓國總統尹錫悅於3日晚間無預警宣布戒嚴，並於4日凌晨4點左右宣布解嚴。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅在昨（3）日晚間突然宣布戒嚴，後續被國會決議後再解嚴，寫下歷史鬧劇。過去南韓影視曾以「戒嚴」為主題拍出不少作品，拿下今年「青龍電影獎」最佳電影、影帝的《12.12：首爾之春》就是其中之一，黃晸珉在片中綁架戒嚴司令官李聖旻（又譯：李星民），以及鄭雨盛盡忠職守保衛國家，與叛亂軍針鋒相對的過程，劇情深受大批觀眾、業界人士認可，拿下本年度大獎實至名歸。《12.12：首爾之春》故事以總統朴正熙被刺殺為開端，全國立即進入「非常戒嚴」狀態，李聖旻飾演被代理總統任命的「陸軍參謀總長兼戒嚴司令官」鄭祥鎬，黃晸珉則飾演「朴正熙遇刺案聯合調查本部長」全斗光，負責調查總統遇害事件，他卻在戒嚴期間賄賂各方長官，動用私刑拷問、威迫毫無相關的人，以及操控記者寫新聞，鄭祥鎬看不下去，發布人事命令將黃晸珉流放東海岸。全斗光不滿鄭祥鎬的指令，率領軍隊搞叛亂綁架鄭祥鎬，飾演「首都警備司令官」的鄭雨盛與正派人士聯手救人，誓言為首爾開啟和平的春天。《12.12：首爾之春》將1979年代的戒嚴狀況如實呈現，超敢拍的行為令觀眾讚歎，作品也創下千萬觀影人次，並拿下今年「青龍電影獎」的最佳電影、影帝（黃晸珉）、最佳剪輯等殊榮，日前因為劈腿被全民唾棄的鄭雨盛，亦獲得最佳男主角提名；如今韓國發生「戒嚴鬧劇」，許多觀眾立刻聯想到《12.12：首爾之春》劇情，不論時事或是作品，再次掀起討論。韓國總統尹錫悅在3日晚間近10點半宣布「緊急戒嚴令」，公告包含：「禁止國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動等政治活動」、「禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳」、「所有媒體和出版物均受戒嚴控制」、「禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動」、「所有罷工或離開醫療所的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰」、「良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便」等6大要點。隨著戒嚴實施，反對黨召開緊急議會會議，國會外聚集大批民眾示威抗議，警消以及負責戒嚴事務的軍隊抵達國會周邊，內外都展開激烈的對話搏鬥，「緊急戒嚴令」最後在國會「贊成通過解除戒嚴」過半的情況下解除，總統尹錫悅於今日清晨「宣布解嚴」，一場歷史鬧劇畫下句點。