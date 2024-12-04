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▲教育局長蔣偉民說，學校允許警方帶走學生和老師、沒有阻止，應該檢討。（圖／台中市政府提供，2024.12.04）

台中市爆發警察進入校園、將小六生載到派出所的事件，由於警方、校方說法不同，多位民進黨市議員針對警方和校方的不當處置，要求市長盧秀燕道歉，但盧秀燕認為釐清責任、預防事件再發生更重要。市議員謝志忠怒批盧秀燕日前失言「不適任教師」被炎上，為挽救自己聲望馬上在臉書道歉，卻不願意針對市府團隊的錯誤負起責任。台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達今（4）日在市議會，針對警察進校園帶走小學生一事，質詢「可以讓警察直接進入校園帶走小學生嗎？」並要求市長盧秀燕、教育局長、警察局長為下屬的疏失負起責任、向社會大眾道歉。教育局長蔣偉民說，事件最大爭議在於學校允許警方帶走學生和老師，沒有阻止，這部分要檢討。謝志忠認為蔣偉民督導不周，應該公開道歉，但蔣偉民不願正面回應。接著他質詢警察局長李文章，李文章坦言第一線員警處置欠妥，事後各記申誡一次，並表示法令有明文規範，警方也有SOP，員警沒落實要求，他確有監督不周的責任，但事有大小，第一層考監責任在派出所，自己不必凡事自請處分，並反問「員警睡覺我也要道歉嗎」？謝志忠再問市長盧秀燕，是否願為教育局、警察局執行不當道歉？盧秀燕說，這兩天越來越多的細節跑出來，整個案件還須再釐清，「我們一直在追查、了解事情，才能確定責任與SOP，未來怎麼去預防比較重要。」但謝志忠不滿3人的答詢，指「兩個機關通通承認錯了，但都不道歉」，批評盧秀燕前天為「不適任教師」說法失言被炎上，為了挽救自己的聲望，立即在臉書向老師致歉，身為台中市的大家長，卻不願意針對市府團隊的錯誤負責任道歉，台中市政府根本就是不道歉、不負責任的政府。