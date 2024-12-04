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▲戴資穎生涯不斷替台灣選手發聲，即使將退役，仍在台灣體壇帶來重大的貢獻。（圖／奧會提供）

▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎因傷提前出局。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.09.06）

台灣羽球名將戴資穎的退休計劃再度成為焦點。戴資穎於今年10月在社群上宣布將進行膝蓋手術，並申請了世界羽聯的"排名保護"，這表示她至少三個月內不會參加任何賽事。這一決定使得原本在年終賽高掛球拍的計劃變得撲朔迷離，也讓球迷們開始揣測她是否會繼續延續選手生涯。對於一直支持她的球迷而言，這無疑是個令人期待的好消息，因為戴資穎有可能在2025年再度復出，繼續挑戰世界羽壇。然而，復出的可能性也伴隨著挑戰。戴資穎目前已經30歲，對於羽球這樣競爭激烈、需要高度身體素質的運動來說，保持競爭力變得更加困難。儘管傷病纏身，戴資穎的過往輝煌戰績無疑是台灣羽壇的驕傲。她在2016年首次登上世界排名第一，成為台灣首位世界球后，並多次刷新世界羽壇的紀錄。2018年的雅加達亞運，她勇奪女子單打金牌，創下台灣羽球在亞運史上的新紀錄。此外，她在世界羽球錦標賽和亞洲羽球錦標賽上也屢獲佳績，累積了多面金銀銅牌，這些榮耀為台灣羽球寫下了光輝的一頁。目前，戴資穎已申請排名保護，這讓她能夠暫時休養，不必受到巡迴賽的出賽壓力。但也正因為她的申請，外界猜測她是否仍有意在傷勢恢復後再次回到賽場，繼續以選手身份迎接新挑戰。對台灣球迷而言，看到她再次出賽無疑是一個值得期待的願景，畢竟戴資穎不僅是一位傑出的選手，更是台灣體育界的重要象徵。小戴是否真的選擇在2024年賽季結束後退役，仍未有定論。而她在社群媒體上樂觀地分享手術消息，也展現了她面對挑戰的堅定心態。未來不管她選擇繼續比賽還是退役，相信戴資穎的名字都將長久留存在羽壇和台灣體育史上，激勵著更多年輕選手追尋夢想。