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▲韓國總統尹錫悅3日晚宣布戒嚴，大批軍隊全副武裝前往國會值勤。（圖／黃記者TV YouTube）

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，但在國會表決反對後，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，戒嚴令從實施到解除相隔不到6個小時，堪稱最短命戒嚴，給人感覺除了像是一場鬧劇，更像是一場嘎然而止的政變，只是發動政變的主角是現任總統本人。尹錫悅的政治生涯幾已確定終結，不僅留下難堪的最後身影，更帶給世人許多問號與驚嘆號。尹錫悅短命戒嚴後，包括幕僚長在內的總統府高級幕僚集體表明辭意，而尹錫悅所屬的執政黨國民力量也不挺，黨魁韓東勳代表執政黨向大眾道歉，稱會尋求讓尹錫悅退黨，並要求被認為是實施戒嚴的提議者國防部長金顯龍辭職，切割立場明顯。韓國憲法規定，在國家遭遇緊急狀況，需要動用軍力維持秩序時，總統可以宣布戒嚴。但是韓國社會如今符合上述狀況嗎？尹錫悅指控反對派透過「反國家行為」癱瘓政府，稱戒嚴是為剷除「親北韓勢力」，守護自由憲政體制。然而，這樣的理由連執政黨自己人都無法接受，又如何能說服全體國民？尹錫悅近期最新民調支持度已下探至17％，第一夫人金建希的醜聞連環爆，韓國檢方調查後不予起訴的決定無法讓尹錫悅止血，反而讓尹錫悅的民望更加一蹶不振。在國會選舉大敗後，尹錫悅當局執政窒礙難行，但沒人想像得到，尹錫悅打破困局的方法會是宣布戒嚴。尹錫悅既未得到民眾支持，也未獲得政黨奧援，而實施戒嚴失敗還有一個重要因素，那就是他同樣沒能夠掌控軍隊。尹錫悅想要把韓國帶回「首爾之春」年代，但他自己卻不是那種軍事政治一把抓的強人。先不論發動戒嚴的對錯，從技術面來看，戒嚴公告後即刻禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動，禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳，所有媒體和民眾集會都受到嚴格控制。照字面解釋，戒嚴後國會議員甚至可能無法開會。3號晚間確實有軍人趕往國會集結，並一度與議員對峙，假如部隊實施鐵腕手段，阻止國會議員入內表決，那麼戒嚴令可能還真有機會延續下去。但是，士兵顯然無意認真封鎖議場，在野黨魁李在明一邊直播一邊翻牆進入國會，還有士兵對著周圍的抗議民眾鞠躬喊對不起。時代變了，透過社群網路即時直播，相關影像全網散布，韓國當局根本無法控制輿論。40幾年前政府實施戒嚴能夠讓社會凍結，今時今日已難以重現。韓國媒體也感慨，民眾手上的手機讓訊息迅速傳播，比部隊手中的槍還強大。韓國6個在野黨的議員已集體在4日下午正式提交彈劾案，尹錫悅短命戒嚴變成鬧劇一場後，他的執政基礎完全被掏空，既然黨內同志都不挺，等著前面的不是自己請辭，就是被彈劾請下台，無論是哪種，尹錫悅都免不了要遭到清算，夫人金建希恐怕也難逃官司再啟的下場。然而，尹錫悅在他個人政治生涯末路時的孤注一擲，還是帶給外界許多啟示。幾乎稍有常識的人都知道，今時今日的韓國與尹錫悅完全不具備實施強人統治的條件，但他卻還是宛如政治自殺般地付諸行動，說明了政治人物與真實世界的距離有多遠，掌權者們身邊的同溫層有多厚。目光放遠一點看，美國總統拜登甘冒大不韙也要在卸任前特赦自己兒子，菲律賓副總統揚言要刺殺總統小馬可仕，這些看似不可思議的事情一再發生，說明時代潮流並非理所當然地不斷往前，總有許多像尹錫悅這樣的人，想要把國家社會帶回過去。感謝尹錫悅的笨拙，他失敗了只是把自己變成小丑。但是假如尹錫悅是一位工於權謀的強人呢？現代國家的民主法治制度，是否擁有夠力的防範措施，現代社會的大眾是否能夠擦亮雙眼，值得我們深思。