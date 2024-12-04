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韓國國會深夜決議否決由總統尹錫悅3日發布的緊急戒嚴令，在尹錫悅今(4日)凌晨宣布解嚴後，也創下歷時6小時的史上最短戒嚴令紀錄，隨著尹錫悅即將被國會提出彈劾案，政治生命危在旦夕。由於尹錫悅在發布戒嚴令當下，批評反對黨是親北韓勢力癱瘓民主，引發許多討論。作家顏擇雅認為，這件事應該讓台灣的評論者警惕，民主對話應對事不對人，醜化對手是沒用的。顏擇雅提到，尹錫悅經過這次鬧劇，不是在國內地位一落千丈而已，從此國際上也不會有人當他是一回事。尤其川普，一向不屑跟弱雞打交道。顏擇雅認為，相信尹錫悅絕不是一意孤行，一定是身邊一群人拚命敲邊鼓，鼓吹非常時期應該非常措施。這些人只要被韓國媒體指出來是誰，都應該下台謝罪；她也相信這件事發生前，民間一定也有聲音，把反對派全打包視為國家仇敵，敦促當權者危機當前要有擔當，有決斷力，對反對派不該手軟，該壓制就應該壓制。是尹錫悅身邊人把這些聲音拚命往上呈，讓尹錫悅誤以為民間一點都不排斥戒嚴，才會犯下大錯。顏擇雅指出，這件事應該讓台灣的評論者警惕，台灣的內憂外患也很多，但要在民主社會爭取更多民意，只能訴諸以情，還有理性的利弊分析，並努力尋求我們和另一陣營之間的共通點，進行對話。就算彼此有許多歧見，但只要把暫時不可能有共識的歧見清楚劃分出來，還是可以在界限之外的領域持續追求共識。最後，顏擇雅強調，民主對話應該多多對事不對人，醜化對手是沒用的，除了清楚抓到貪腐把柄之外；嫉惡如仇的對象如果是政治光譜的另一端，只會害了民主。