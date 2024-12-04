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馬英九基金會邀請陸生團來台交流，因復旦女大生受訪稱「中國台北」遭炎上，今（4）日陸生團前往清華大學參訪，執行長蕭旭岑拒拿國旗與抗議學生爆發衝突，對此民進黨立委林俊憲回憶過去海協會前會長陳雲林來台時，警方竟沒收民眾國旗，此外中國送熊貓之際，木柵動物園當天直接不升旗，痛批在馬英九執政時期，就是中華民國最受羞辱的時期，連兩隻中國來的動物都不如。林俊憲說，今天看到蕭旭岑躲國旗的畫面，讓他想起一些往事。在2008年之際，當年陳雲林來台，馬政府把國旗扯下來的舉動衝擊有多大。那一代台灣人還是受國民黨的大中華教育長大，他們告訴要高唱國歌、高舉國旗，於是陳雲林來台，有人照做，「然後呢？然後就被扯下來了」。林俊憲說，現在想想，國民黨的國家主權論述崩壞至今，大概就是從那面國旗開始的，大家發現，原來中華民國根本可割可棄，灌輸大家愛國思想，不過是為了維護自己的統治罷了。不過那年印象最深的，還不是陳雲林事件，而是年底熊貓團團圓圓來台，木柵動物園當天竟然直接不升國旗，難道中國熊貓受過黨的訓練，「看到青天白日旗會獸性大發？所以必須藏起來？」林俊憲表示，講難聽一點，馬英九時期就是中華民國最受羞辱的時期，連兩隻中國來的動物都不如。所以今天看到清大學生勇敢站出來高舉國旗，除了很欽佩外，也在想如果現在是國民黨執政，蕭旭岑恐怕也不用躲國旗，直接下令警察搶下來就好。