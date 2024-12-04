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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布最短命的全國緊急戒嚴令；民進黨立院黨團在第一時間竟發文附和戒嚴，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，卻沒有道歉；對此，國民黨立委王鴻薇怒轟，民進黨支持「戒嚴」是對我國民主歷程重大侮辱，不認錯的態度也讓民進黨成為國際笑話。王鴻薇表示，南韓昨天為期六小時的戒嚴令，在民意的絕對反對下（190票全票同意），倉促落幕，「然而我們的執政黨民進黨，以其立法院黨團公開發言，第一時間定調韓國總統是為了『守護自由憲政體制』發動戒嚴」，隨後立刻刪除相關聲明，還發文要國人（外界）不要杯弓蛇影。王鴻薇痛批，民進黨身為執政黨這樣的發文與回應，對國家傷害深遠，也加深國人對其失望與質疑，並提出以下幾點說明：一、 韓國總統昨天發布的戒嚴令，是經過投票190票全票同意宣佈解除，民進黨第一時間出來發文幫韓國總統「背書」，指認韓國國會是朝鮮（北韓）共產勢力的威脅，這是我國對韓外交的重大危機，這對在韓的我國人民，或是未來涉外事件都會產生深遠影響，民進黨應該出來向韓國國會說明並致歉。二、 民進黨以執政黨在國會黨團身份，支持「戒嚴」，不但愧對自己政黨發跡歷史，也是對我國民主歷程重大侮辱，尤其列舉相關支持戒嚴的台灣案例．都是合理民主國家議事可討論內容，連王義川任職不順利這種都拿來當作理由，以此威脅人民與執政黨要戒嚴，絕對是其身為民主國家政黨永遠的恥辱與印記。三、 民進黨整個事件從發文、刪文、到再次回應，至今都不認錯，除了已經是國際笑話外，對國內卻不一定是笑話，民進黨過去被多次指控掌握司法、媒體進行政治鬥爭，黨主席兼總統賴清德應該對外公開說明，否則國人對民進黨未來的疑慮只會日益增加。