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韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，雖過6小時就解除，但仍引起在韓留學生擔憂，教育部今（4）日表示，我國在韓國學生共2046人，戒嚴令對學生上課無任何影響，韓國教育部也未宣布停課，駐韓國代表處教育組已提醒在韓同學留意，並隨時關注我國留學生狀況，提供必要協助。韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警宣布戒嚴後6小時，4日凌晨於直播中宣布解除戒嚴，不過在第一時間，韓國教育部就表示「一切工作、學習安排正常進行」，如果情況有變化，將進一步提供資訊，同時強調就算戒嚴，學生都可以照常上學。不過，戒嚴令發布後，引起在韓留學生擔憂，教育部對此表示，根據韓國教育部統計，我國在韓國學生共有2046人，教育部駐韓國代表處教育組已提醒在韓國的同學要留意，若有任何需要可隨時聯繫；未來教育部將持續與駐韓教育組保持聯繫，教育部也會隨時關注我國留學生狀況，提供必要協助。