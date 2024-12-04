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▲瓊瑤今（4）日下午輕生死亡，享壽86歲。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家、編劇瓊瑤（本名陳喆）今（4）日下午輕生死亡，享壽86歲。綜藝大哥徐乃麟過去曾演出過瓊瑤作品爆紅，包括《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》、《婉君》等等，據媒體報導，徐乃麟得知噩耗，忍不住驚呼：「怎麼會這樣？」他強調以前拍戲的時候，瓊瑤都對演員非常好，他跨足綜藝界後，曾回去客串瓊瑤的作品，對方還包了10萬紅包給他。對此，《NOWnews今日新聞》致電徐乃麟，電話未回覆。根據《壹蘋新聞網》報導，徐乃麟在得知消息後十分震驚：「怎麼會這樣？真的是人生走到這一步很感傷。」他坦言人走了，再有名利也沒用，不勝唏噓。徐乃麟回憶以前拍戲時，瓊瑤對演員都很好，且瓊瑤是個宅女，平常不愛出門，所以都是約演員到家中聊劇本。徐乃麟當年要轉戰綜藝界，瓊瑤還勸他已經演到小生了，他已經有點名氣，希望他別輕易放棄，但徐乃麟仍選擇主持這條路，徐乃麟在綜藝界闖出一片天，這段期間仍有回去客串瓊瑤的作品，當時瓊瑤還大手筆包了10萬紅包給他，讓他十分印象深刻。