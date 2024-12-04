我是廣告 請繼續往下閱讀

今（4）日下午2時30分許，台中太平區發生一起人倫悲劇，一對母子被發現陳屍屋內。據悉，由於就讀國小2年級的男童，因母親生病無法接送，從上月22日起請假多日，連學校運動會也沒參加，校方聯繫不到人，房東到住家查訪，才發現母子雙雙死亡，詳細案發情況，須待警方進一步釐清。據了解，男童為單親家庭，平時上下學都是由媽媽接送，母親因心臟問題無法接送到校，從11月22日起請假在家，期間母子還有到南部處理親人喪事，本（12）月2日學校校慶運動會也沒到校，校方連繫不到家長，驚覺不對勁，會同轄區警方到場，委由房東開門，驚見2人死亡，遺體已出現明顯屍斑，發出惡臭，研判已死亡超過一周。對此，台中社會局表示，7歲男童與媽媽2人同住，曾經是家防中心服務個案，去年男童因在校行為不妥遭媽媽徒手管教造成臉部瘀青，社工協助連結親職教育，提升媽媽的照顧知能，服務約半年結案。本案家防中心已接獲通報，相關案情及確切死亡原因由檢警調查釐清中。