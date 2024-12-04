我是廣告 請繼續往下閱讀

根據IDC（國際數據資訊）今（4）日公布最新「全球大尺寸顯示面板出貨追蹤報告」顯示，今（2024）年10月大尺寸顯示面板月出貨量衰退超過16%，除了電視顯示面板月減7%，其他3款大尺寸顯示面板衰退高達2位數。不過，明年第1季大尺寸顯示面板需求可望成長，淡季不淡。根據IDC最新報告顯示，今年10月大尺寸顯示面板月出貨量衰退16.8%，除了電視顯示面板月減7.7%外，其餘3種大尺寸顯示面板月成長率均呈現衰退趨勢，且衰退高達2位數。此外，市場在顯示器顯示面板的出貨量月減17.7%，筆記本電腦顯示面板出貨月減28%，平板電腦顯示面板出貨月減13.9%。IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助表示，大尺寸顯示面板經過今年第3季旺季備貨週期後，於今年10月面臨大幅度需求修正，預計今年第4季各應用大尺寸顯示面板季出貨也面臨衰退。不過，11月部分入門規格需求逐漸回溫，有望支撐明年第1季大尺寸顯示面板出貨。IDC評估，展望2025年第1季，各類大尺寸顯示面板出貨量有望成長，電視顯示面板季增0.3%，顯示器顯示面板及筆記本電腦顯示面板季成長率個別成長8.7%、3.6%