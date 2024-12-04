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▲民進黨團貼文附和尹錫悅戒嚴。（圖／翻攝自Threads）

韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布最短命的全國緊急戒嚴令；民進黨立院黨團在第一時間竟發文附和戒嚴，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，仍被不少人截圖保存；國民黨桃園市議員詹江村針對挺戒嚴文中，綠營聲稱藍白「百般刁難王義川就職」一說，表示「民進黨官網，不造謠會死嗎？」詹江村今（4）日在臉書先是發文表示，南韓6小時戒嚴鬧劇重創民進黨形象，民進黨從上至下，從側翼到支持者，昨天紛紛貼文，羨慕尹錫悅以國會亂象、及可能結合北韓共產勢力為由，宣佈戒嚴。詹江村痛批，第一時間民進黨不但不自我檢討，還貼文羨慕與感嘆，台灣是不是也可以，「桃園三寶還貼文，哪壺不熱提哪壺的提似曾相識，半點都沒有自我反省」，還好最後是在韓國國會，緊急阻止了這段鬧劇，如果沒有南韓國會，韓國今天的股市跟匯市可能會一瀉千里。隨後，詹江村又PO出民進黨挺戒嚴的發文截圖，針對發文中控訴藍白刁難王義川就職一事，詹怒轟：「民進黨官網不造謠會死嗎？」、「王義川就職，什麼時候被阻撓啦！」，網友們也紛紛留言，「刁難是沒有！ 不過就百般嘲笑吧」、「而且不分區是要怎麼阻擾」、「就是嘴楸，唯恐天下不亂」、「青鳥寫劇本，一集就掛了」。