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南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，最終在國會緊急投票下過半數贊成解嚴，而民進黨立院黨團社群發文被解讀為力挺戒嚴引發熱議，對此國民黨要求黨主席暨總統賴清德道歉，綠委王世堅今（4）日受訪時回嗆莫名其妙，表示這文又不是賴總統寫的，喊話國民黨不要見縫插針，且最沒資格談戒嚴的，就是過去在台灣實施戒嚴的國民黨。對於被問及韓國戒嚴議題，王世堅表示，南韓是台灣非常好的友邦，台灣也不適合做任何評論，至於台灣已經百分百民主化，絕不可能實施發布戒嚴，相信台灣朝野各政黨及人民有智慧。媒體追問民進黨團發文惹議，王世堅表示，不曉得有這樣的發文，也認為該文章應該要撤下，而國民黨要求賴清德道歉一事，王世堅直呼莫名其妙，這文又不是賴總統寫的，且賴現在南太平洋出訪。王世堅喊話國民黨不要見縫插針，最沒資格談戒嚴的，就是過去在台灣實施戒嚴的國民黨，自己也不會藉此虧國民黨過去有多糟糕，任何政黨好壞，台灣人民眼裡自有定見，而朝野也不應該在韓國戒嚴議題上做政黨攻防、互相恥笑。王世堅重申，民進黨是負責任的政黨，宣布並實施戒嚴是可恥的事，國家絕對不會走回頭路，即便是那麼糟糕的國民黨，相信也不敢再這麼做。過去台灣70多年來爭取民主過程，國民黨已經醜態百出，在台灣實施戒嚴的就是國民黨，但過去就過去了，相信藍營也應有有志之士、良善的人，知道國家發展朝民主大道前進，朝野政黨互相勉勵，而非互相攻擊、消遣，這是不好的。