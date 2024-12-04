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▲高三生向台中市議員朱元宏陳情，希望脫離家暴父專心準備升學，突顯成年學生仍有諸多限制的校園盲點。（圖／台中市議員朱元宏提供，2024.12.04）

民法調降成年者年齡，自去年1月1日起，滿18歲就是成年人，但許多下位法令未跟著調整。台中市一名高三生在滿18歲的第3天，申請搬進學校宿舍好擺脫單親家暴父，學校卻要求同住家長在申請書簽名！台中市議員朱元宏引用今年諾貝爾獎委員會名言「健全的制度是社會繁榮的關鍵」，感慨主事者沒隨著社會一起進步。教育局長蔣偉民允諾全面思考，成年學生相關表件簽署的規定，也會適時向教育部反映。國民黨台中市議員朱元宏今（4）日質詢時，道出這名「成年人」的無奈遭遇，8年前母親過世後，孩子和父親同住、長期忍受家暴、情緒勒索，一直到滿18歲的第3天，他認為法律認定自己是成年人了，於是向學校申請住宿，希望能過正常規律的生活、專心準備學測。原以為法律保障他為自己做主的權利，沒想到學校卻表示，各項同意書都必須由父親簽名。即便他告知，家暴庭即將開庭，若校方對他個人有疑慮，能否由社經地位皆高的舅舅代為簽名，仍然被拒絕。不僅如此，這名父親不願讓兒子讀大學，拿到學校代轉的兵單後，揚言勾選「不需申辦延緩入營」，還拒簽兒子的請假條，導致所有請假的申請，都因缺乏家長簽名變成曠課。當他向學校反映民法已修改，校方卻說「國教署、教育局的公文就是這樣規定！」網路的固定格式更無法為他一個人改變。朱元宏在議場唸出高三生的陳情信，高三生不解為何法律認定他已成年，教育制度卻拒絕他為自己做主？教育局長蔣偉民表示，學生不因滿18歲就能與家庭脫離關係，若家庭功能不彰，教育單位可衡酌個案情形彈性處理。但朱元宏不認同，表示「我滿60歲了，也是和家庭有關係啊！既然民法已修正，為什麼教育單位不相信成年學生的自主能力？難道每個成年學生都得找議員陳情、溝通，才能依個案處理嗎？」蔣偉民才說出這些限制的原因，是「學生若去哪邊出了什麼事，家長會究責」。朱元宏引用今年諾貝爾獎委員會對經濟學獎的名言「健全的制度是社會繁榮的關鍵」，表示民法既已下修成年年齡，民法父母對子女的懲戒權也將推動廢止，「不管教育人員是否認同，社會走向就是如此，學校思路趕不上法令修定，應該通盤檢討，不能一直用舊觀念處理事情」。