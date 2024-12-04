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▲知名作家、編劇瓊瑤今（4）日輕生死亡，享壽86歲。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤感嘆自己的身體有許多小毛病。（圖／取自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

知名作家、編劇瓊瑤今（4）日輕生死亡，享壽86歲，消息一出，震驚兩岸三地演藝圈。瓊瑤動念輕生似乎早有徵兆，早在今年4月19日，瓊瑤生日前一天，她就發文感嘆身體出現許多小毛病，自己其實好幾次都想要停止更新臉書，但卻又捨不得停止和粉絲互動，「明年此時，不知道我是否還會更新呢！」沒想到如今臉書真的再也無法更新，瓊瑤的生命在今年結束前就嘎然而止。瓊瑤今年4月在臉書發布長文，忍不住感慨：「無法想像，我將要滿86歲啦！有幾位86歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流？很多次，我想停止臉書了，因為身體上諸多『小毛病』不允許我如此奢侈。會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠…還經常沈浸在你們的留言中，感動低迴不已。」她笑說發文和粉絲的互動就是她最不捨的「甜蜜負擔」。瓊瑤將歌曲《我有一片天》送給粉絲們，「每句歌詞，都有我的心聲。我的這片天空，你們也有！我經過了80幾年，才發現它的美麗和珍貴。即使有時會烏雲滿天，那正是考驗我們的時候。烏雲是敵不過陽光的，烏雲終歸會散去，當陽光再度露臉，照耀著我們，那陽光會更加燦爛明亮！」坦言這首歌就是自己的86歲感言，「裡面重複了很多有關天空的句子。」瓊瑤也透露，自己將會慢慢淡出臉書，「以後想看到我這樣的視頻，恐怕不容易。因為，除非有特別原因，我大概不會再親自拍攝視頻了！」最後她也希望大家和她說生日快樂，「明年此時，不知道我是否還會更新呢！」她祝福大家的人生都能夠擁有快樂和翩然，「有了這兩樣，表示你已經努力過了，沒有生活壓力。你的心靈，是滿足的，自由的，沒有遺憾的！」