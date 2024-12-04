我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦京華城案，偵查進度逐漸進入尾聲，至今檢方仍努力鞏固賄款金流事證，今（4）日下午，第三度傳喚被告威京集團總管理處法務經理陳俊源調查。偵查經過大約2個半小時後，陳俊源和律師便在旁討論近20分鐘，離開時看到媒體等待拍攝，陳和律師還刻意繞路，企圖躲避媒體拍攝，面對媒體追問「今天是否認罪」「訊後是否和律師討論教戰守則」，陳的委任律師則說「不方便回應」，陳俊源則是從頭到尾不發一語，隨即快步離開台北地檢署。檢廉調查，威京集團主席沈慶京，為獲取京華城改建案，超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎，指示威京集團高階主管，每人新台幣30萬元，共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶。今年9月，檢方針對政治獻金是否為行賄金流，29路大動作搜索，約談10名被告及6名證人，其中柯文哲大帳房李文宗和北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎聲押禁見獲准，被告京華城法務經理陳俊源150萬元交保，京華城監察人張志澄以250萬元交保。今年10月22日檢方二度傳喚陳俊源，訊後請回，今日下午2時許，北檢第三度約談陳俊源。上（11）月，朱亞虎坦承涉案，檢方認為已無羈押必要，聲請200萬元具保停止羈押，朱隨即從台北看守所出監。檢方調查，2020年3月，柯文哲拍板讓京華城容積率增加進入都委會審議後，威京集團開始有系統的捐政治獻金給民眾黨，包括陳俊源1筆30萬元，及朱亞虎坦承的7人210萬元。檢方偵辦京華城案，目前仍有柯文哲、李文宗、彭振聲、應曉薇、沈慶京等5人在押，由於應曉薇的羈押期限將本月28日為止，因此全案將在年底前偵結起訴。