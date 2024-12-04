我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國總統尹錫悅的短命戒嚴引發韓國民眾不滿，隸屬韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）」底下的「全國金屬勞動組合」宣布，若尹錫悅總統不下台，將自本月11日起發起無限期全面罷工。圖為韓國抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，但在國會表決反對後，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，最短命戒嚴引發韓國朝野、民眾不滿，隸屬韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）」底下的「全國金屬勞動組合」宣布，若尹錫悅總統不下台，將自本月11日起發起無限期全面罷工。根據《韓聯社》報導，金屬工會以委員長名義發布公告，指示全體工會成員從5日開始進行為期兩天的日夜輪班罷工，每次至少兩小時。此外，工會幹部計劃於7日拒絕加班，並於當天下午1點30分參加在首爾舉行的決議大會。金屬工會強調，從現在起，全國約190萬名工會成員將準備展開全面罷工鬥爭。若尹錫悅不下台，就自11日起發動無限期全面罷工。根據《美聯社》報導，除了金屬工會宣布自11日起發動無限期罷工之外，全國民主勞動組合總聯盟也在今日發動集會抗議，要求尹錫悅立即請辭，強烈譴責尹的行為違憲和不民主。全國民主勞動組合總聯盟同樣揚言要發動無限期全面大罷工，但是還沒有宣布正式的實施日期。