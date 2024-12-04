知名作家瓊瑤（陳喆）今（4）日下午1點22分驚傳於淡水家中輕生離世，享壽86歲。上週瓊瑤才在社群平台寫下長文《憶亡夫》悼念已逝的丈夫平鑫濤，並配上歌手李翊君演唱，由她親自填詞的歌曲〈不如歸去〉，而這首歌的作曲人正好是2日才因癌症離世的劉家昌創作，意外的巧合也讓粉絲們忍不住充滿唏噓。

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▲瓊瑤（左）今日驚傳在家中輕生！最後一篇貼文停留在5天前寫下思念亡夫平鑫濤（右）一文。（圖／瓊瑤臉書）
▲瓊瑤（左）與亡夫平鑫濤（右）相伴30年，可惜男方於2019年6月逝世，時常思念平鑫濤的瓊瑤11月28日時在臉書寫下名為《憶亡夫》的長文追思。（圖／瓊瑤臉書）
被稱作台灣國寶的瓊瑤，早年間創作過《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《梅花三弄》系列、《還珠格格》三部曲等作品，捧紅不少藝人，其中的《還珠格格》更是在全亞洲爆紅，「瓊瑤」也成言情小說的代名詞。瓊瑤與亡夫平鑫濤相伴30年，感情始終恩愛，可惜男方於2019年6月逝世，時常思念平鑫濤的瓊瑤11月28日時在臉書寫下名為《憶亡夫》的長文追思。

瓊瑤用劉家昌作品追憶亡夫　一周內兩位巨擘殞落

瓊瑤嘆：「眼看著你的手，一天天變形，我真是心如刀絞呀！每次看到你睜開眼睛，我都覺得你在向我「呼救」，向我「吶喊」，使我情不自禁的依偎著你濕了眼眶」、「親愛的，為什麼到最後還要讓我養傷呢？為何我依舊『不能斷』呢？」還將與丈夫的點滴、自己的昔日舊照，剪成3分鐘的影片，並使用了電視劇《庭院深深》的主題曲〈不如歸去〉做配樂，令人沒想到此曲的作曲人正好是本月2日因癌症離世的劉家昌。

有著「華語流行音樂教父」之稱的劉家昌生前也為瓊瑤的作品譜出不少主題曲，〈不如歸去〉、〈庭院深深〉、〈一簾幽夢〉、〈失意〉、〈秋歌〉、〈秋天在我們手裡〉、〈我倆在一起〉均出自他之手，沒想到短短一週內樂壇、文學屆的兩位巨擘雙雙殞落，也讓粉絲又唏噓又心痛。

▲劉家昌（圖／劉家昌 臉書）
▲劉家昌生前也為瓊瑤的作品譜出不少主題曲，沒想到短短一週內樂壇、文學屆的兩位巨擘卻雙雙殞落。（圖／劉家昌臉書）
瓊瑤小檔案
本　名：陳喆
出　生：1938年4月20日
過　世：2024年12月3日（86歲）
婚　姻：馬森慶（1959年結婚—1964年結束）、平鑫濤（1979年結婚—2019年喪偶）
兒　女：1子
事　蹟：
25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
撰寫的小說多部已改編成電視電影
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
獎　項：小說改編電影《庭院深深》、《女朋友》分別獲得第9屆、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎

▲經典瓊瑤劇《還珠格格》近日重新上架，經典角色「紫薇」（林心如飾）在劇中的言行再次引發話題。（圖／微博）
▲瓊瑤所創作的《還珠格格》紅遍亞洲，捧紅了林心如等人。（圖／微博）
▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）
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