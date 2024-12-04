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韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警發布戒嚴令，事後遭證實國防部明確提到戒嚴令的幕後主使者是國防部長金龍顯，防長不僅建議總統進行戒嚴，還在被迫解除軍隊召集令後還向軍隊稱「辛苦了，寡不敵眾」。隨著戒嚴令解除，金龍顯也在今正式表態已向總統尹錫悅請辭，還說要向韓國社會大眾表達道歉之意，稱自己會負起全責。韓國國防部長金龍顯被媒體證實，是週二向總統尹錫悅提議實施戒嚴的幕後推手，當天下午召開指揮官會議，並下令軍隊進入「非常警戒」狀態。今（4）下午金龍顯則正式向外界表示已經向總統尹錫悅請辭，道歉之餘也表示自己會對此事負起全責。韓國國會深夜表決要求解除戒嚴令後，韓國在野黨向國會遞出針對總統尹錫悅、國防部長金龍顯的彈劾案，最快預計會在一週內進入國會表決。韓媒指出，尹錫悅當時宣布戒嚴後，韓國三軍進入緊急戒備狀態，由參謀總長、陸軍上將朴安洙出任戒嚴司令，戒嚴司令部更發布第一號公告，禁止集會結社並管制媒體，現役軍人更收到「延後退伍令」。