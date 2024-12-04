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今（4）日下午1時22分許，淡水警方接獲通報，知名作家瓊瑤在位於淡水中正東路的住處輕生。據了解，警方趕到現場時，發現瓊瑤留下一封遺書，且根據家人表示，瓊瑤兒媳的秘書曾接到一通電話，是瓊瑤通知兒媳來家中看看，沒想到竟發現瓊瑤在住處輕生。瓊瑤目前住在淡水中正東路上，一層僅有兩戶的豪宅，兒子和兒媳就住在隔壁，平時都有互動，中午瓊瑤兒媳的秘書接到電話時，也沒有感覺瓊瑤有異狀，不知道為何會發生這樣的事。下午家屬已經到警局作筆錄，警方初步了解，瓊瑤生前沒有久病厭世的狀況，為何會選擇輕生，家屬和警方也還在調查釐清中，而瓊瑤的遺體，警方目前報請士林地檢署相驗。