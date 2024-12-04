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韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，韓元一度重貶逾2％，但在國會表決反對後，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴令，最短命戒嚴引發韓國民眾不滿，造成的混亂也尚未完全結束，韓國央行今日臨時開會討論短命戒嚴的應對措施，宣布暫時擴大證券金融機構回購協議（RP）交易資格，提升短期流動性供給。韓股4日以下跌1.44％作收，投資人並未過度反應，全球知名評級機構標準普爾（S&P Global Ratings）也宣布，不會因短命戒嚴調降韓國信用評級。綜合韓國媒體報導，韓國央行在臨時會議後宣布了一系列穩定市場措施，包括暫時擴大證券金融機構回購協議交易資格，暫時增加產業金融債券、中小企業金融債券、進出口金融債券、九事業機構發行的特別債券、農業金融債券、漁業金融債券、銀行法規定的金融債券等。韓國央行也表示，在必要時將以全額供應模式進行RP購買，並在債券市場上進行足夠規模的政府債券直接購買和貨幣穩定債券回購。韓國央行強調，若匯率發生劇烈波動將積極實施各種穩定措施，但同時預期由於韓國經濟基本面良好，市場情緒將逐漸穩定。不過在這期間內，韓國央行仍將密切關注金融和外匯市場形勢的變化。尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴後，韓元一度重貶，韓國交易所ETF也暴跌，但在戒嚴令解除後，狀況已逐漸回穩，韓國股市今日並未大跌。然而，韓國金融監督院院長李福賢（Lee Bok-hyun，音譯）示警，由於國內政治仍存在不確定性，市場仍存有波動風險，需謹慎應對。對於韓國短命戒嚴帶來的動盪，標準普爾聲明表示，不會因此調整韓國的國家信用評級，認為韓國的經濟基礎並未受到影響，儘管短期內存在政治紛爭，但對韓國未來的信譽前景仍持樂觀態度。