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韓國總統尹錫悅3日晚上透過全國電視演說宣布緊急戒嚴令，但在190名韓國議員全票通過解除緊急戒嚴後，尹錫悅不得不宣布解嚴。如今尹錫悅將面臨內亂罪控告還有彈劾案，政治生命危在旦夕，加密貨幣預測市場平台Polymarket也開出針對尹錫悅是否會在今年下台的預測，認為他今年就會下台的可能性已達到74%根據韓媒《NEWSIS》報導，尹錫悅宣布戒嚴令後，在Polymarket平台上出現了約7項關於尹錫悅的賭盤，其中一項「尹錫悅總統是否會在年底前辭職」的問題，在今早已有高達49萬美元（約新台幣1589萬元）的賭金投入，金額迅速上升中，平台預測尹錫悅在今年下台的可能性已達到74%，此外，「尹錫悅是否會在6日內遭到彈劾」，也有約6萬美元（約新台幣194萬元）的賭金，但可能性還只有20%。不過，亦有人點出這項賭盤的命題存在著問題，因尹錫悅彈劾案若經過國會通過，仍得由憲法法院大法官來做出裁決，究竟是彈劾案通過，還是彈劾下台，並未有清楚定義。Polymarket是2020年推出的加密貨幣預測市場網站，投資者可透過預測選舉結果、加密貨幣價格、流行文化和國際議題來獲取利潤。