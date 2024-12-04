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韓國國會投票決議否決總統尹錫悅的戒嚴令，並在今（4日）由在野陣營送出尹錫悅彈劾案，尹錫悅政治生命面臨不保。然而，韓媒指出，若國會彈劾成案，進入憲法法院裁決階段，目前憲法法院只有6名大法官，仍有3名缺額待補，能否以6人制進行彈劾聽證並做出裁決，可能存在著變數和合理性爭議。根據韓聯社報導，尹錫悅在昨晚宣布戒嚴後再次解除戒嚴，過程引發全國混亂，引起執政黨的反對，不排除國會通過彈劾案的可能性。如果根據韓國憲法第65條第3項，彈劾案獲得通過，尹錫悅將停止行使職權。在這種情況下，國務總理韓德洙將作為代理總統處理國務。當彈劾委員會委員、國會立法司法委員會委員長鄭清來向憲法法院提交彈劾決議並請求判決時，彈劾審判程序開始。憲法法院必須在受理案件後180天內作出裁決。若尹錫悅被國會彈劾，將是繼盧武鉉和朴槿惠後，第三位被國會通過彈劾的韓國總統，從決定到宣判，盧武鉉前總統花了63天，朴槿惠前總統花了91天，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。不過，韓聯社提到，憲法法院能否以「六人制」進行彈劾聽證並作出裁決引發關注，因憲法法院應有9名法官，目前尚有3名法官空缺。 10月17日3名法官任期結束後，朝野圍繞推薦人數問題，繼任者尚未確定。韓聯社認為，這將為尹錫悅彈劾案形成爭議，韓國憲法第113條規定，彈劾決定須經六名法官批准。原先憲法法院法第二十三條第一項規定，審理案件時，法官必須有七人以上到場，但在上月因人數始終補不齊，暫時中止憲法法院法第23條第1項的效力，以防止法院職能癱瘓。報導提到，如果六名法官都同意，彈劾總統的決定理論上是可能的，朴槿惠前總統的彈劾決定也是在當時憲法法院院長缺席的情況下，由八名代理法官做出的。不過，彈劾總統一案事關重大，慶熙大學法學院教授鄭泰浩分析，雖然要求案件由七名或七名以上法官審理的規定暫時被中止，但考慮到該法訂定的目的，「六法官系統」做出決定，國會必須先解決這個問題。即使在六名法官審理決議是可行的情況下，如果六名成員對彈劾的態度不一致，決定的時程也可能被往後延。例如5比1、4比2，這將可能會由後來任命的法官做出決定，因為是否彈劾可能會根據意見而改變。至於代理總統職的總理任命憲法法院法官是否合理亦可能存在爭議，報導引述2017年3月朴槿惠總統彈劾案的案例，代理職務的黃教安曾任命大法官，不過韓國法學界對此仍存在分歧，許多律師主張代理總統的任命權即可被視為正式權力。