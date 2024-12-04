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▲韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間突然宣布實施「全國戒嚴」，消息震驚全球，甚至導致韓元大貶，民眾也關心出入境是否會有阻礙。（圖／NOWnews社群中心製）

韓國總統尹錫悅周二（3日）無預警宣布戒嚴令，稱將剿滅親北韓勢力，但在國會議員全體否決下，尹錫悅也不得不出面宣布解嚴。短短6小時的戒嚴風波引發各界熱議，網路上一度出現許多不實消息與AI造假新聞，不少韓國網友對此更紛紛直呼瘋狂「尹錫悅應該為此下台」、「我選了一個瘋狂的人當總統」、「這是什麼世界啊」。《韓聯社》報導，尹錫悅宣布戒嚴後，韓國網路輿論瞬間炸鍋，在KaKaoTalk出現大量有尹錫悅、戒嚴等標籤的聊天室、Naver網站更一度因為流量激增出現短暫的功能失常狀況，不過修復作業很快完成後，相關新聞底下也湧入大量討論與留言。有不少韓國網友批評尹錫悅的行動莫名其妙，「我選了一個瘋狂的人當總統」、「這太瘋狂了，真的…」、「這傢伙宣布戒嚴只是為了保護老婆和買酒的錢」、「尹錫悅應該要以叛亂罪遭逮捕」；也有不少留言展示對戒嚴的焦慮，「韓國與戒嚴令的關係緊密」、「《首爾之春》才上映啊」、「現在的自由得來不易」。報導也指出，宣布戒嚴後不久，社群平台之間也出現一些造假圖片和不實資訊，例如網傳有戰車在首爾路上行駛的照片，以及有「夜間11點後將對交通進行突擊檢查」的新聞畫面截圖等遭到大量轉發，但經查核後發現畫面當中某些建築早就已經不是現在的模樣，或是某間店家已經倒閉，路邊植物模樣顯示與當下季節不符合等。另一方面，這次戒嚴令發布後，韓國的新聞媒體、政治人物、KOL等利用YouTube、國會網站進行現場直播，成功減少假新聞資訊傳播的可能，也迅速激起民眾的高度關注。報導就稱，相較起上次戒嚴令下媒體遭到管制與通訊不發達的情況，這次風波期間可以客觀、即時地傳達許多資訊，減少了謠言傳播的可能性。