進入冬季，越來越多民眾前往日本賞雪，台灣喜歡滑雪運動的人數也不斷地增加。賞雪、滑雪除了北海道、東北還有什麼新選擇？在西日本地區有1300年歷史的知名溫泉鄉城崎溫泉周邊，約40分鐘車程處，就有首屈一指的滑雪勝地「神鍋高原」，自大阪和京都市區出發只需2.5到3小時，就有三個不同的滑雪場，可享受極佳的滑雪體驗。
「上神鍋滑雪場」親子共遊雪上設施最豐富，共創成長過程中的美好回憶，「萬場滑雪場」可體驗號稱關西最長的長距離雪道，「奧神鍋滑雪場」則有優質的粉雪，及傾斜度高達35度的雪道，等著高手來挑戰。滑雪之後可以盡享當地名產－冬季最肥美的佳餚「松葉蟹」與神戶牛血統來源的但馬和牛，加上美肌泉質的泡湯行程，身心胃都大飽足。今年冬天，還沒想好要去哪裡感受濃濃冬季氛圍嗎？快把神鍋高原列入清單，一次體驗滑雪、泡湯、大啖美食的樂趣！
三大滑雪場選項多，親子同樂、新手友善、高手飆速全滿足
位於城崎溫泉周邊的神鍋高原，是西日本地區有名的滑雪勝地，三大滑雪場「上神鍋滑雪場」、「奧神鍋滑雪場」、「萬場滑雪場」各具特色，無論是初學者、家庭親子、滑雪高手，都能在此找到適合的滑雪道。
自城崎溫泉前來神鍋高原，最先抵達的是上神鍋滑雪場，位於三大滑雪場入山口的北側。「上神鍋滑雪場」對於新手最為友善，初、中級的雪道就佔百分之八十，並有號稱全日本最長150公尺的親子皆可搭乘之傳送帶式升降梯，前往坡頂滑雪更輕鬆。且有為了孩子打造的兒童區域，設有兩處「雪之遊樂園」，雪橇、雪上香蕉船、充氣溜滑梯、雪上旋轉橡膠圈等多種遊樂設施一應俱全，無論是大小朋友，都能一起嗨翻天！
「萬場滑雪場」位於南側，擁有號稱關西地區最長，總長約4公里的滑雪道。林間雪道連初學者也能安心體驗，中高級滑雪者則可挑戰平均傾斜度20至30度的三角A、B、C雪道，無論是初學者還是高手，都能盡享滑雪的樂趣。
「奧神鍋滑雪場」海拔高度是三大滑雪場中之最，也是神鍋高原上，每年最早開放的滑雪場，以關西地區的優質粉雪聞名，可滑雪的距離最長達3.1公里。不只初、中級滑雪者能夠滑得開心，若你是滑雪高手，就絕不能錯過媲美競技水準的櫪木雪道，能暢快享受滑雪的極致快感。並設有長達500公尺的家庭雪道，孩童可以體驗滑雪盆、騎乘兒童雪上單車，大人、小孩一起同樂。
神鍋高原也有許多滑雪學院提供初學者滑雪課程，初學者們也別擔心，由指導員教授滑雪用具的使用與基本的滑雪技巧後，即可安心又開心地開始滑雪初體驗！
神鍋高原優質住宿3選，大快朵頤美味松葉蟹、但馬牛
為了提供前來滑雪的遊客入住，神鍋高原地區也有多樣化的住宿設施。「藍嶺飯店」是位於神鍋高原山腳下的美式酒店，房間配備美國進口的家具，營造出美式鄉村風的氛圍。飯店內不僅有溫泉、泳池、還有雪地公園，即使不前往滑雪場，也可在此輕鬆享受玩雪樂趣。
「神鍋高原酒店」擁有絕佳地理位置，走出飯店大門，「上神鍋滑雪場」的雪道馬上就在眼前，而且飯店提供雪具租借服務，抵達馬上輕鬆出發滑雪去。運動後少不了要用美食犒賞自己，而每年11月到隔年3月，是「冬味之王」松葉蟹盛產的季節，「神鍋高原酒店」提供熱騰騰的黑毛和牛壽喜鍋與松葉蟹組合，雙重美味一次享有，是不容錯過的美食饗宴。
若想品味松葉蟹的鮮甜滋味，「歐風民宿Snowland」的螃蟹套餐也提供烤螃蟹、螃蟹火鍋、螃蟹生魚片等各式吃法，讓人吃了就欲罷不能。還有神戶牛血統來源的但馬牛，嚴選優良肉質，提供牛排、壽司燒、烤肉等多種吃法，而餐點均搭配民宿主人自家種植的米及蔬菜，均衡又健康。喜歡蔬食或吃素的旅客，高原野菜套餐也能一飽口福。
日歸溫泉放鬆身心，美肌泉質呵護肌膚
滑雪過後，浸入熱騰騰的溫泉，放鬆運動過後的肌肉，就是冬季滑雪後最大的享受。若未訂到可住宿的飯店或民宿也沒有關係，位於道之驛休息站旁的神鍋溫泉「Yutorogi」，是滑雪後日歸溫泉的第一選擇，設有按摩池、大浴池、冷泉池及桑拿室，可在此度過舒適放鬆的時光。如果也想體驗美肌泉質，從Yutorogi步行7分鐘，即可到達藍嶺飯店，館內有露天溫泉和大浴場，全部使用來自溫泉源泉的高碳酸水質，有美肌之湯的美譽，亦接受非住宿的日歸泡湯使用。
以上照片均由豐岡市・Visit Kinosaki提供，更多神鍋高原觀光情報請見此網站。
Visit Kinosaki 中文官方網站
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三大滑雪場選項多，親子同樂、新手友善、高手飆速全滿足
位於城崎溫泉周邊的神鍋高原，是西日本地區有名的滑雪勝地，三大滑雪場「上神鍋滑雪場」、「奧神鍋滑雪場」、「萬場滑雪場」各具特色，無論是初學者、家庭親子、滑雪高手，都能在此找到適合的滑雪道。
自城崎溫泉前來神鍋高原，最先抵達的是上神鍋滑雪場，位於三大滑雪場入山口的北側。「上神鍋滑雪場」對於新手最為友善，初、中級的雪道就佔百分之八十，並有號稱全日本最長150公尺的親子皆可搭乘之傳送帶式升降梯，前往坡頂滑雪更輕鬆。且有為了孩子打造的兒童區域，設有兩處「雪之遊樂園」，雪橇、雪上香蕉船、充氣溜滑梯、雪上旋轉橡膠圈等多種遊樂設施一應俱全，無論是大小朋友，都能一起嗨翻天！
「萬場滑雪場」位於南側，擁有號稱關西地區最長，總長約4公里的滑雪道。林間雪道連初學者也能安心體驗，中高級滑雪者則可挑戰平均傾斜度20至30度的三角A、B、C雪道，無論是初學者還是高手，都能盡享滑雪的樂趣。
「奧神鍋滑雪場」海拔高度是三大滑雪場中之最，也是神鍋高原上，每年最早開放的滑雪場，以關西地區的優質粉雪聞名，可滑雪的距離最長達3.1公里。不只初、中級滑雪者能夠滑得開心，若你是滑雪高手，就絕不能錯過媲美競技水準的櫪木雪道，能暢快享受滑雪的極致快感。並設有長達500公尺的家庭雪道，孩童可以體驗滑雪盆、騎乘兒童雪上單車，大人、小孩一起同樂。
神鍋高原也有許多滑雪學院提供初學者滑雪課程，初學者們也別擔心，由指導員教授滑雪用具的使用與基本的滑雪技巧後，即可安心又開心地開始滑雪初體驗！
神鍋高原優質住宿3選，大快朵頤美味松葉蟹、但馬牛
為了提供前來滑雪的遊客入住，神鍋高原地區也有多樣化的住宿設施。「藍嶺飯店」是位於神鍋高原山腳下的美式酒店，房間配備美國進口的家具，營造出美式鄉村風的氛圍。飯店內不僅有溫泉、泳池、還有雪地公園，即使不前往滑雪場，也可在此輕鬆享受玩雪樂趣。
「神鍋高原酒店」擁有絕佳地理位置，走出飯店大門，「上神鍋滑雪場」的雪道馬上就在眼前，而且飯店提供雪具租借服務，抵達馬上輕鬆出發滑雪去。運動後少不了要用美食犒賞自己，而每年11月到隔年3月，是「冬味之王」松葉蟹盛產的季節，「神鍋高原酒店」提供熱騰騰的黑毛和牛壽喜鍋與松葉蟹組合，雙重美味一次享有，是不容錯過的美食饗宴。
若想品味松葉蟹的鮮甜滋味，「歐風民宿Snowland」的螃蟹套餐也提供烤螃蟹、螃蟹火鍋、螃蟹生魚片等各式吃法，讓人吃了就欲罷不能。還有神戶牛血統來源的但馬牛，嚴選優良肉質，提供牛排、壽司燒、烤肉等多種吃法，而餐點均搭配民宿主人自家種植的米及蔬菜，均衡又健康。喜歡蔬食或吃素的旅客，高原野菜套餐也能一飽口福。
日歸溫泉放鬆身心，美肌泉質呵護肌膚
滑雪過後，浸入熱騰騰的溫泉，放鬆運動過後的肌肉，就是冬季滑雪後最大的享受。若未訂到可住宿的飯店或民宿也沒有關係，位於道之驛休息站旁的神鍋溫泉「Yutorogi」，是滑雪後日歸溫泉的第一選擇，設有按摩池、大浴池、冷泉池及桑拿室，可在此度過舒適放鬆的時光。如果也想體驗美肌泉質，從Yutorogi步行7分鐘，即可到達藍嶺飯店，館內有露天溫泉和大浴場，全部使用來自溫泉源泉的高碳酸水質，有美肌之湯的美譽，亦接受非住宿的日歸泡湯使用。
以上照片均由豐岡市・Visit Kinosaki提供，更多神鍋高原觀光情報請見此網站。
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