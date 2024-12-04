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作家瓊瑤今（4）日證實辭世，享壽86歲，其過去知名小說《還珠格格》在1998年被翻拍成電視劇，作品一炮而紅，成為每個人心中的時代記憶，對此，在《還珠格格第三部：天上人間》中飾演「小燕子」的黃奕稍早聽聞消息，發文哀悼「感覺天塌了。很難過。我會一直想念您」，並曝光瓊瑤私下1暖舉，令她永生難忘；同樣參演該劇的「簫劍」黃曉明，也表示不捨嘆道：「您的作品照亮了幾代人的青春，也教會了我們如何去愛，如何去珍惜，如何去面對生活中的挑戰與困境」。▲▼黃奕發文哀悼瓊瑤，「看到消息感覺天塌了。很難過」，回憶起當時拍攝期間，瓊瑤私下轉遞自製藥膏給她，令她銘記在心。（圖／翻攝自黃奕微博）黃奕稍早在微博發文，「看到消息感覺天塌了。很難過」，透露瓊瑤對她影響重大，從小憧憬小說裡的浪漫愛情，「長大後剛入行，就去試鏡《情深深雨濛濛》裡的陸依萍，被阿姨嫌棄哭戲哭得太醜，结果後面第三部還珠格格籌備時，當時有很多人爭取小燕子這個角色，但阿姨一眼看中了我」，就此開啟了兩人的緣分。接著，黃奕回憶起當時拍攝期間的情景，由於「小燕子」肢體打戲吃重，讓她時常灰頭土臉、傷痕留疤，有次瓊瑤赴片場探班，見黃奕的表現給予讚揚，「小黃奕，打戲很帥哦，但要注意別再一直磕碰了」，還私下經由工作人員轉遞自製藥膏給她，「晚上我在房間拿著膏藥默默流淚，就覺得您像我親阿姨似的。」暖心舉動令黃奕一直銘記在心，「我會一直想念您，會帶著您給予我的愛和力量，勇敢前行」。此外，「簫劍」黃曉明也心痛發聲，「看著瓊瑤阿姨最後留下的文字，是那麼地真摯，想起當年拍攝《還珠格格3》的那段時光，瓊瑤阿姨一直在給我們鼓勵，一直在引導我們，溫暖我們，告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面仿佛就在昨日」，最後感謝瓊瑤帶給他的教導與關懷，「您的作品照亮了幾代人的青春，也教會了我們如何去愛，如何去珍惜，如何去面對生活中的挑戰與困境。願您在天堂安息」，相信瓊瑤會一路好走的。