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▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤在今（4）日傳出於淡水家中身亡的死訊，震驚世人。且瓊瑤事先已準備好與粉絲道別的影片，表述自己在生命來到盡頭時的心情與感悟。瓊瑤死訊也登上英國《BBC》官網首頁，報導中稱瓊瑤「可以說是全球最受歡迎的華文言情小說作家」。瓊瑤死訊曝光後由好友代發影片，影片中告訴大家她只是「翩然歸去」，希望外界不要為她傷心，而是為她高興。瓊瑤說死亡是她的選擇，「我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。《BBC》報導中提到瓊瑤在道別影片中留下的話語，另外也簡單回顧了瓊瑤的生平與寫作生涯，稱瓊瑤「可以說是全球最受歡迎的華文言情小說作家」，同時也是一位成功的編劇和製片人，諸多筆下作品被改編為電影和電視劇，幾十年來一直大受歡迎。報導特別提到電視劇《還珠格格》，稱這是瓊瑤最著名的作品之一，開啟了許多大明星的職業生涯，包括范冰冰、林心如和趙薇等人。