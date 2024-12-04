我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經濟部次長何晉滄致詞。(圖／產業園區管理局提供)

台灣日東電工公司投資新台幣44.83億元，參與產業園區管理局高屏分局高雄前鎮科技產業園區儲運用地老舊廠房更新，於今(4)日，在前鎮科技產業園區，舉行動土儀式，期整合園區內之廠房，以達最佳營運及生產效率。台灣日東電工公司高雄新廠動土儀式，是由經濟部次長何晉滄與台灣日東電工公司董事長明堅健二郎共同主持，經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌、經濟部產業園區管理局主任秘書林千惠、高屏分局分局長游淑惠、高雄市政府副秘書長王啟川、經濟發展局副局長王宏榮、都市發展局主任秘書郁道玲等人與會。經濟部次長何晉滄表示，台灣日東電工公司自民國58年設立於高雄加工出口區，除提供優質產品及服務予客戶外，也創造許多就業機會，對我國經濟貢獻卓著，現在更用具體行動加碼投資新台幣44.83億元，以展現該公司對我國的支持。何晉滄說，日東電工公司除提供全球半導體及汽車產業PVC膠帶，本身也具備強勁的技術研發、專利能量，有助提供我國技術升級，該公司在前鎮科技產業園區投資高雄新廠，體現台日間在半導體產業聚落的互補和支持。台灣日東電工公司董事長明堅健二郎指出，台灣日東電工公司為因應全球市場日益增長的需求，提升產品全球供應能力，進一步鞏固台灣作為Nitto集團在亞太地區的重要生產基地的地位，乃投資新台幣44.83億元，在前鎮科技產業園區，規劃興建地下1層、地上5層的廠房、研發及行政大樓，租地面積為1萬214平方公尺，並整合園區內之廠房，以達最佳營運及生產效率。明堅健二郎並指出，台灣日東電工公司一直專注於高性能PVC膠帶及電子部品用膠帶的生產，隨著電動汽車和電子產品需求的持續增加，電氣絕緣膠帶的市場需求也穩步上升，該公司致力於不斷提升產品性能，以滿足市場變化，並保持全球領先地位。明堅健二郎說，該公司除PVC膠帶外，也積極生產應用於半導體製造的電子部品膠帶，其代表產品之一為熱剝離膠帶，此產品可在常溫下強力黏合，並於加熱後輕鬆剝離，是推動自動化生產與節省人力的理想材料。另一項創新產品為通音膜(TEMISH TM)，具有高度透氣性且可有效防止水分及灰塵滲入，廣泛用於電子裝置的保護。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠說，台灣日東電工公司的高雄新廠標誌著該公司在技術升級邁入新里程，以及對於前鎮科技產業園區的持續深耕，新廠主要從事生產PVC膠帶及電子部品膠帶，將進一步強化我國在國際供應鏈中的競爭力，並持續推動區域經濟發展，促進高雄科技產業的成長。