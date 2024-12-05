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中華隊在世界棒球12強勇奪冠史首冠振奮全台人民的心，其中主戰捕手林家正引導投手亮眼，被譽為「場上的靈魂人物」，而林家正從15歲就踏上旅美追夢之旅至今已逾10年，正值27歲當打之年的他還在小聯盟力爭上游，若是未能拼上大聯盟，身為自由球員的他是否有可能會回台灣加入中華職棒？林家正因崇拜王建民，國中畢業就赴美求學，追求上大聯盟的夢想，2016年成為首位台灣出生在大聯盟選秀獲選的球員，不過他放棄簽約機會，選擇繼續上大學精進球技，2019年第三度投身選秀，他拿到3次選秀中最高順位，以12.5萬美元簽約金加入響尾蛇，同樣是台灣第一人。只是受到新冠疫情影響，林家正一度回台訓練，2022年8月生涯首度升上3A，無奈生涯首打席就遭觸身球砸中，導致右手掌骨裂，隔年3月他自請離隊，轉戰藍鳥探詢機會，直到杭州亞運回台加入中華隊，和投手林昱珉聯手完封韓國，打響個人名號，再度回到老東家響尾蛇。大聯盟賽季結束後，林家正目前已是自由球員，他在12強期間配球及安撫投手功力有目共睹，打擊儘管28打席只有4支安打，但關鍵時刻像是台日冠軍賽他率先開轟，還是從日本王牌投手戶鄉翔征敲出全壘打，抗壓能力及技術無庸置疑，相信也能吸引更多球隊的目光。林家正在小聯盟奮鬥5年多，最高層級來到3A，若是明年春訓前還未有大聯盟球隊青睞，也還有機會透過WBC經典賽資格賽展現身手，力拼成為台灣首位以捕手身份登上大聯盟的球員。過去台灣旅美捕手張進德、吉力吉撈·鞏冠都在林家正這個年紀返台加入中華職棒，前者旅美9年、最高上到3A、27歲返台選秀，成為富邦悍將探花，後者旅美6年，同樣上到3Ａ，27歲返台選秀，以第5順位加入味全龍。相信林家正若是回台，肯定有球隊想要他，現在就看命運如何走向下一步。