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▲韓國各地民眾現身參與燭光集會，當局也派出警方到場維護秩序。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，但戒嚴令在國會壓​​倒性反對聲中被推翻，如今尹錫悅不僅面臨來自政壇對手們的內亂罪控告還有彈劾案，就連民間也有大批不滿民眾聚集在國會大樓、光化門等地，高舉燭火與標語要求尹錫悅下台。《韓聯社》報導提到，這是自2016年韓國前總統朴槿惠彈劾案過後，時隔8年全國各地同時舉行燭光集會，如果尹錫悅因此下台，他也將成為繼2016年的前總統朴槿惠後，韓國史上第2位因彈劾解職的總統。這場要求尹錫悅下台的集會由最大在野黨共同民主黨下午發起，並於4日晚間7時起舉行，同時包含全羅南道順天、麗水等地在野團體也響應號召，在不同地點舉行譴責戒嚴的夜間燭光集會，主辦方估計有超過千人參加。報導指出，從首爾的光化門廣場、國會大樓，到大田市、世宗市、忠清南道和京畿道及仁川等首都圈各地都出現了類似的示威，大批不滿這次戒嚴事件及尹錫悅政府執政的民眾到湧入集會地點，尤其在國會大樓外有不少人手持蠟燭或以手機閃光燈代替火燭，一邊高舉「彈劾尹錫悅」標語，一邊在國會外高呼口號。尹錫悅閃電戒嚴又迅速解除戒嚴，過程引發全國混亂，就連執政黨自家人也反對，國會通過彈劾案的可能性高漲。根據韓國憲法第65條第3項，彈劾案若獲得通過，尹錫悅將停止行使職權。在這種情況下，國務總理韓德洙將作為代理總統處理國務。