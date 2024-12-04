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▲林心如演活瓊瑤筆下的「紫薇」，至今仍是經典。（圖／翻攝自微博）

▲林心如發文悼念瓊瑤，字字句句令人心碎。（圖／林心如臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤今（4）日下午在淡水家中過世的消息，享壽86歲，噩耗一出，震撼兩岸演藝圈，過去曾和瓊瑤合作過電視劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》的林心如，其中在《還珠格格》中飾演的紫薇一角，更是讓她一舉爆紅。林心如第一時間得知瓊瑤離世消息，忍不住泣不成聲，一度無法回應，晚間才在社群平台發文，傾訴對恩師的思念：「有幸成為您的紫薇、如萍、雪花，此生足矣。」根據《壹蘋新聞網》報導，林心如曾在瓊瑤的經紀公司待過10年時間，認為瓊瑤是她人生的大貴人，將自己在演藝圈的榮耀都歸功於對方，強調如果不是當年的《還珠格格》、《情深深雨濛濛》爆紅，她也不一定有今天的地位，林心如每年過年都會和老公霍建華帶女兒「小海豚」去拜訪瓊瑤，瓊瑤每年生日，她也會送花給對方，平時也會和瓊瑤媳婦聯絡。林心如得知噩耗第一時間十分震驚，表示：「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應。」之後便噤聲，直到晚間才在臉書發文寫下：「您就這麼翩然而去，留給我們無盡的思念。有幸成為您的紫薇、如萍、雪花，此生足矣。」貼文一出，引來將近2萬人按讚，不少網友都悲痛表示：「無盡的回憶」、「瓊瑤女士真的對台灣的電影、電視戲劇貢獻很大」、「雪花，是她想給的希望。」瓊瑤今（4）日在位於淡水中正東路的住處輕生，警方趕到現場時，發現留下一封遺書，證實瓊瑤身亡，目前家屬已經完成筆錄，瓊瑤生前並沒有久病厭世的跡象，輕生原因還在釐清中，大體已經送往二殯相驗，確認身分、釐清死因以及發還遺體等程序，瓊瑤兒子、媳婦也低調現身二殯。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎