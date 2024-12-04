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41歲的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）去年因與前妻激烈爭執，依傷害罪判拘役30天，可易科罰金，可再上訴。他今天在個人社群網站上批評不良媒體缺乏媒體素養和道德，也呼籲相信自己的人明天來高等法院刑事庭聲援自己。戴維斯今天在社群網站上發文指出，自己在8月聽審時，對於現場出席媒體數量感到震驚，痛訴「我知道那些不良媒體和鍵盤俠，在提供關乎於我個人生活的資訊時，缺乏專業的媒體素養和道德，但我至少期待政府有更好的措施去阻止。」他同時在IG上曝光許多和背後真相，還原當天經過，約定是雙周的周六小孩可與父親共渡一整日，但孩子母親無故取消，並未依約定帶小孩前來。至於影片當天則是周五，戴維斯告知孩子母親明日會來接小孩，後者抱起小孩並口頭拒絕，父親很沮喪並想抱過小孩，進入警局尋求協助，取得明日探視權利，孩子的母親馬上開始叫喊幫助，使警方出來處理這個事件。他還稱孩子的母親在高速公路上試圖攻擊自己，然後在一張照片的背景中，故意站在車前阻止他離開、並挑釁自己試圖被撞。明天戴維斯將於12月5日上午 11 點再次出庭於高等法院刑事庭，他呼籲「對於那些認識我、並支持我清白的支持者們」明天來支持自己。在今年9月的TPBL開季記者會上，新北國王總經理毛加恩被問及歸化球員戴維斯的近況時表示，由於戴維斯仍受家暴官司纏身，未來能否出賽將取決於聯盟是否會追加懲處。儘管戴維斯具備本土球員身份且與國王仍有合約，但目前尚無法確定他是否能在新賽季亮相。