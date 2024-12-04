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▲節目《飢餓遊戲》到宜蘭出外景，剛好遇上颱風。（圖／中視提供）

▲李多慧首登《飢餓遊戲》秀舞技，電翻全場。（圖／中視提供）

節目《飢餓遊戲》邀請到啦啦隊女神李多慧，製作單位擔心會有語言隔閡，所以同集也特別找來綠茶上通告，請他兼當翻譯。錄影當天剛好遇上颱風，戶外颳風又下雨，主持群便好奇問李多慧在台灣遇到颱風是否會覺得害怕？正當李多慧用國語回答：「我昨天不睡覺，因為外面很吵，『ㄎㄨㄤㄎㄨㄤㄎㄨㄤ』！」一旁的綠茶幫忙翻譯：「因為是風的聲音。」立馬遭到主持群打槍，因為不用翻也知道意思，就連李多慧都出聲要綠茶「安靜安靜」。同一集來賓還有徐新洋、徐瑋吟、唐豐，因為上一集徐乃麟上節目時，特別強調下一集換兒子徐新洋錄影會捐5千加碼獎金，所以王仁甫看到他就開門見山地問：「有帶5千來給我們當獎金嗎？」徐新洋轉頭看著製作人，意指錢已經在製作單位那邊，證明徐乃麟說到做到。啦啦隊女神李多慧難得首登《飢餓遊戲》，製作單位特別安排一關讓她負責跳舞，其他人輪流猜歌，第一輪上場的是孫協志、王仁甫、許孟哲，沒想到三人站出來就被虧「他們年代應該是採紅菱之類的歌」，而李多慧被問到覺得誰猜對的勝算最大，她直指王仁甫：「因為是一點點老的歌。」接著她看著MV跳56的經典歌，動作學得快又像，王仁甫秒懂：「她第一個八拍我就知道了。」整集下來，李多慧又是跳舞，也拚積木解謎、頭敲鼓讓硬幣滑落等遊戲，每一關都不計形象，玩的超拼命，啦啦隊女神李多慧《飢餓遊戲》初體驗就在本週日(12月8日)晚間8點中視頻道，週六晚間8點中天娛樂台也能收看。