韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴，震撼全球。韓國國會隨即通過否決戒嚴令，尹錫悅在第6個小時出面宣布解嚴。但在宣布戒嚴當下，民進黨立院黨團的發文被認為是暗挺尹錫悅戒嚴，儘管已刪除貼文，仍被韓國媒體注意到，且被當作是支持戒嚴的表態。
立法院民進黨團昨晚發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，這篇貼文引起軒然大波。
由於民進黨立院黨團文中提及的是尹錫悅的立場，提到「尹錫悅守護自由憲政體制」、「國會被親北韓勢力操控」，並將韓國內政拿來與台灣內政相比較，被質疑是挺戒嚴，民進黨隨後刪除貼文。
儘管已匆忙刪除貼文，民進黨立院黨團這則貼文仍引來韓媒注意，韓國三大報之一的朝鮮日報以「台灣執政黨發文支持韓國戒嚴，但又倉促刪除」為題提到民進黨戒嚴文在社群平台被炎上的事件，內文提到民進黨將韓國的政治局勢與面臨中國壓力的台灣相比，且認為宣布戒嚴是適當的。
另一韓媒首爾新聞也提到，「台灣執政黨在社群媒體上發布了一條支持戒嚴的貼文，然後將其刪除」，內文認定台灣執政黨(民進黨)這篇貼文似乎支持尹錫悅戒嚴令的決定；報導認為，這可以解讀民進黨認為台灣的情況與韓國國會類似，政府和執政黨推動的退休金改革等政策，屢屢遭到在野黨的阻撓。
韓國KBS電視台也在畫面中秀出了民進黨的貼文，並特別在「尹錫悅守護自由憲政體制」、「國會被親北韓勢力操控」兩句畫上線標註，被視為直指韓國國會190席在野黨被北韓勢力滲透。
民進黨這則貼文也在韓國論壇掀起議論，質疑民進黨「這些人不就是國民黨戒嚴時受迫害的人嗎？」，並用韓國人習慣嘲諷台灣的「島掌櫃」來稱呼；亦有人一次調侃台灣兩大政黨民進黨與國民黨的立場數十年變化之大，國民黨從蔣介石時期的抗共形象發展到了舔共的形象，民進黨從反對戒嚴變成挺戒嚴。
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由於民進黨立院黨團文中提及的是尹錫悅的立場，提到「尹錫悅守護自由憲政體制」、「國會被親北韓勢力操控」，並將韓國內政拿來與台灣內政相比較，被質疑是挺戒嚴，民進黨隨後刪除貼文。
儘管已匆忙刪除貼文，民進黨立院黨團這則貼文仍引來韓媒注意，韓國三大報之一的朝鮮日報以「台灣執政黨發文支持韓國戒嚴，但又倉促刪除」為題提到民進黨戒嚴文在社群平台被炎上的事件，內文提到民進黨將韓國的政治局勢與面臨中國壓力的台灣相比，且認為宣布戒嚴是適當的。
另一韓媒首爾新聞也提到，「台灣執政黨在社群媒體上發布了一條支持戒嚴的貼文，然後將其刪除」，內文認定台灣執政黨(民進黨)這篇貼文似乎支持尹錫悅戒嚴令的決定；報導認為，這可以解讀民進黨認為台灣的情況與韓國國會類似，政府和執政黨推動的退休金改革等政策，屢屢遭到在野黨的阻撓。
韓國KBS電視台也在畫面中秀出了民進黨的貼文，並特別在「尹錫悅守護自由憲政體制」、「國會被親北韓勢力操控」兩句畫上線標註，被視為直指韓國國會190席在野黨被北韓勢力滲透。
民進黨這則貼文也在韓國論壇掀起議論，質疑民進黨「這些人不就是國民黨戒嚴時受迫害的人嗎？」，並用韓國人習慣嘲諷台灣的「島掌櫃」來稱呼；亦有人一次調侃台灣兩大政黨民進黨與國民黨的立場數十年變化之大，國民黨從蔣介石時期的抗共形象發展到了舔共的形象，民進黨從反對戒嚴變成挺戒嚴。
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