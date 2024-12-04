我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣棒球的歷史又翻過了一頁，37歲的統一獅老將唐肇廷今（4）日在個人社群網站宣布退役，未來將轉任教練，他也相信教練席上的自己，能為球隊帶來更多價值。唐肇廷在社群上發文寫道：「回頭看，我的職業生涯，已經完成了一個又一個屬於我自己的『奇蹟』還記得2021年總冠軍賽前，阿基里斯腱完全斷裂，很多人說：『唐肇廷回不來了。』但我只用了八個月，重返球場，不僅回來了，還打到了今年，我真的充滿感激了。」唐肇廷表示，自己之所以不選擇「留下來打到最後一口氣」，是因為相信，教練席上的他，能為球隊帶來更多價值。「我想把這些經歷，這些突破困境的精神，帶給年輕的選手們，幫助他們的天花板更高。唯一的遺憾，大概是今年沒能好好跟你們說再見，真的很抱歉，沒能把成績打出來。未來～我就好好在教練的角色，好好幫助球員呈現更好的成績來回報你們了最後～謝謝你們喜歡我，你們時常留言的鼓勵，我看了就充滿動力。」右投左打的唐肇廷是統一獅外野手，2013年登上職棒一軍賽場，生涯共打了800場比賽，敲出598支安打，打出21支全壘打，打回232分打點。